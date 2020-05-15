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«Челси» продаст Морату и Бакайоко, чтобы купить Санчо

сегодня, 10:20

«Челси» намерен продать форварда Альваро Морату и полузащитника Тьему Бакайоко, выступающих на правах аренды за «Атлетико» и «Монако» соответственно.

«Синие» хотят выручить за их продажу 80 млн фунтов, чтобы приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, стоимость которого составляет 120 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отложил покупку Санчо.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:02
А Санчо сам хочет в Челси.
Медив
Медив ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 12:25
В смысле? Договор с катлетами предусматривал обязательный выкуп игрока за 65 миллионов евро
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:41
странные мысли))) на этот год бредовые))
VIPded
VIPded
сегодня в 11:13
Удачи Челси!!!
dimagas2
dimagas2 ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Легко,кАтлеткио взяло его в аренду на 1.5 года с пунктом о обязательном выкупе вроде за +-50+бонусы ,в итоге около 58 млн.
Но про Санчо слабо верю что на него потратят 100+,и так еще минимум 3 игрока нужно будет покупать.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:08, ред.
ну за Бакайоко, возможно, 25-30 выторговать удастся, но как продать Днорату за 50? это фантастика)))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:33
так он вроде в МЮ согласовал контракт?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:21
В Челси ротация.
ve98z6nnmrac
ve98z6nnmrac
сегодня в 10:20
Удачи в этом деле.
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