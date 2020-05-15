«Челси» продаст Морату и Бакайоко, чтобы купить Санчо

«Челси» намерен продать форварда Альваро Морату и полузащитника Тьему Бакайоко, выступающих на правах аренды за «Атлетико» и «Монако» соответственно.
«Синие» хотят выручить за их продажу 80 млн фунтов, чтобы приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, стоимость которого составляет 120 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отложил покупку Санчо.
Но про Санчо слабо верю что на него потратят 100+,и так еще минимум 3 игрока нужно будет покупать.
Но про Санчо слабо верю что на него потратят 100+,и так еще минимум 3 игрока нужно будет покупать.