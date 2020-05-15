«Челси» продаст Морату и Бакайоко, чтобы купить Санчо

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сегодня, 10:20

«Челси» намерен продать форварда и полузащитника , выступающих на правах аренды за «Атлетико» и «Монако» соответственно.

«Синие» хотят выручить за их продажу 80 млн фунтов, чтобы приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» , стоимость которого составляет 120 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отложил покупку Санчо.