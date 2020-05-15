Ван Перси: «Уход Фергюсона из МЮ шокировал меня»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об уходе из клуба главного тренера в 2013 году:

Это шокировало меня. До того, как я подписал контракт с МЮ , спросил у него, как долго он планирует оставаться в клубе. Он ответил, что, как минимум, еще три года. Семья стала причиной его ухода, ведь семья должна быть на первом месте. Он был одним из главных факторов моего перехода в «Юнайтед», поэтому его уход стал ударом для меня. Однако это футбол. Игроки и тренеры приходят и уходят. Он отработал 26 лет, построив этот клуб. Такова жизнь.