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Ван Перси: «Уход Фергюсона из МЮ шокировал меня»

сегодня, 09:34

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Робин Ван Перси поделился мнением об уходе из клуба главного тренера Алекса Фергюсона в 2013 году:

Это шокировало меня. До того, как я подписал контракт с МЮ, спросил у него, как долго он планирует оставаться в клубе. Он ответил, что, как минимум, еще три года. Семья стала причиной его ухода, ведь семья должна быть на первом месте. Он был одним из главных факторов моего перехода в «Юнайтед», поэтому его уход стал ударом для меня. Однако это футбол. Игроки и тренеры приходят и уходят. Он отработал 26 лет, построив этот клуб. Такова жизнь.

Ранее Ван Перси рассказал о своем переходе из «Арсенала» в МЮ.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:27
Главное, это было своевременно и на высокой ноте.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:45
это был шок для всех))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:43
Уход САФ шокировал весь Манчестер.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:37
Всех шокировал его уход
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