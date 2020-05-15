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Бентанкур: «Когда был ребёнком, то восхищался Лэмпардом и Джеррардом»

сегодня, 10:11

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур рассказал, чья игра в центре поля ему больше всего нравится, а также назвал любимую роль в полузащите:

Когда я был ребенком, то восхищался Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом. Мне всегда нравилась игра Серхио Бускетса, играющего реджисту. Я видел много их матчей, это помогло мне стать лучше.

Комфортно чувствую себя в роли реджисты, однако мне нравится каждая роль, в том числе меццала и чистый опорник. Это не имеет значения. Главное, чтобы я регулярно играл.

Ранее экс-форвард сборной Уругвая Рубен Соса сравнил Бентанкура с бывшим полузащитником «Милана» Дженнаро Гаттузо.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 16:09
А из Ювентуса никого не назвал, потому что там одни д4ари играли и кто их помнит. Ахаха
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 16:02
Бускетс? Никакой гениальности в его игре нет.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 12:43
в ювентусе всегда на апл равняются. понимают, где лучший футбол :)
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 12:16
Бускетс на уровень выше
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:18, ред.
какой бускетс может быть в сравнении с Лэмпсом и СтивиДжи?! как можно сравнивать пасы на 3 метра и бесконечные позорные катания по газону с игрой этих двух топовых Англичан?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:41
осталось только стать лучше чем они))дерзай!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:21
Восхищался не один Бентакур.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:12
было кем восхищаться, оба достойны восхищения
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:12
Надо соответствовать теперь
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