Бентанкур: «Когда был ребёнком, то восхищался Лэмпардом и Джеррардом»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал, чья игра в центре поля ему больше всего нравится, а также назвал любимую роль в полузащите:

Когда я был ребенком, то восхищался Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом. Мне всегда нравилась игра Серхио Бускетса, играющего реджисту. Я видел много их матчей, это помогло мне стать лучше.

Комфортно чувствую себя в роли реджисты, однако мне нравится каждая роль, в том числе меццала и чистый опорник. Это не имеет значения. Главное, чтобы я регулярно играл.