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Генич: «Не вижу ничего страшного в решении „Локо“ расстаться с Сёминым»

вчера, 20:46

Комментатор Константин Генич поделился мнением о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым

Я не вижу ничего страшного в истории с расставанием с Юрием Павловичем. Это не отставка, а непродление контракта. Клуб был вправе принимать такое решение.

Другой вопрос, что «Локомотив» мог повести себя гораздо более солидно по отношениею к Сёмину, и с другим настроением, с другими почестями оповестить Юрия Павловича о том, что контракт не будет продлен. Хотя мне кажется, что Юрий Сёмин сам чуть-чуть пересидел в «Локомотиве». Потому что представляете, как красиво было бы уйти после чемпионского сезона? Хотя магия Лиги чемпионов манила.

Сёмина на посту наставника «железнодорожников» сменит сербский специалист Марко Николич.

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Wolf77785
Wolf77785
вчера в 21:54
10 поражений в лч из 12, конечно пора!
Djon_V
Djon_V
вчера в 21:54
Да уж, Константин, сильнее мозги нужно напрягать, перед тем как сказать. Даже сезон не дали доиграть - позор
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:47
Я не вижу ничего страшного если Генич исчезнет с МАТЧ ТВ!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:47
урод ты ))вот и всё))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:47
кто что хочет, то и видит
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