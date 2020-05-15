Генич: «Не вижу ничего страшного в решении „Локо“ расстаться с Сёминым»

Комментатор Константин Генич поделился мнением о решении руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером .

Я не вижу ничего страшного в истории с расставанием с Юрием Павловичем. Это не отставка, а непродление контракта. Клуб был вправе принимать такое решение.

Другой вопрос, что «Локомотив» мог повести себя гораздо более солидно по отношениею к Сёмину, и с другим настроением, с другими почестями оповестить Юрия Павловича о том, что контракт не будет продлен. Хотя мне кажется, что Юрий Сёмин сам чуть-чуть пересидел в «Локомотиве». Потому что представляете, как красиво было бы уйти после чемпионского сезона? Хотя магия Лиги чемпионов манила.