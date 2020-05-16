«Челси» хочет устроить перестройку команды летом

Руководство «Челси» планирует устроить перестройку команды нынешним летом.
Как сообщается, «синие» готовы расстаться с рядом игроком в летнее трансферное окно. Однако они не будут рассматривать никакие предложения по Нголо Канте и Жоржиньо, в услугах которых заинтересован «Ювентус».
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард выделил пять «лишних» игроков, и в их число входят Тьему Бакайоко, Маркос Алонсо, Эмерсон, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста.
Главными трансферными целями «пенсионеров» являются защитник «Лестера» Бенжамин Чилуэлл и нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.