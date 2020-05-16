«Челси» хочет устроить перестройку команды летом

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сегодня, 09:18

Руководство «Челси» планирует устроить перестройку команды нынешним летом.

Как сообщается, «синие» готовы расстаться с рядом игроком в летнее трансферное окно. Однако они не будут рассматривать никакие предложения по и Жоржиньо, в услугах которых заинтересован «Ювентус».

Наставник «Челси» выделил пять «лишних» игроков, и в их число входят , , Эмерсон, и .

Главными трансферными целями «пенсионеров» являются защитник «Лестера» и нападающий «РБ Лейпциг» .