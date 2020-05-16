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«Челси» хочет устроить перестройку команды летом

сегодня, 09:18

Руководство «Челси» планирует устроить перестройку команды нынешним летом.

Как сообщается, «синие» готовы расстаться с рядом игроком в летнее трансферное окно. Однако они не будут рассматривать никакие предложения по Нголо Канте и Жоржиньо, в услугах которых заинтересован «Ювентус».

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард выделил пять «лишних» игроков, и в их число входят Тьему Бакайоко, Маркос Алонсо, ЭмерсонМиши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста.

Главными трансферными целями «пенсионеров» являются защитник «Лестера» Бенжамин Чилуэлл и нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:53
от ромы всё зависит))))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:38
Готовятся к приходу Чалова.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:23
удачи Лэмпарду в Челси, в качестве тренера
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