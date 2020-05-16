Лэмпард хочет продлить контракты Жиру и Виллиана до конца сезона

Главный тренер «Челси» заявил, что клуб планирует продлить контракты Виллиана и , если сезон возобновится.

На собрании, которое состоялось в понедельник, клубы Премьер-Лиги единогласно согласились на то, чтобы им было разрешено заключать с игроками краткосрочные контракты, срок действия которых истекает 30 июня этого года. Наставник «синих» хочет, чтобы контракты с Виллианом и Жиру, истекающие 30 июня, были продлены, как минимум, до завершения чемпионата Англии.

До сих пор неясно, когда возобновится чемпионат. У нас есть важные игроки [у которых истекает контракт], поэтому я, безусловно, очень внимательно к этому отношусь.

Они были отличными футболистами для клуба, и они на самом деле очень любят клуб. Надеюсь, мы сможем договориться, чтобы они могли остаться с нами.

Я бы хотел, чтобы состав команды остался таким, каким он был на протяжении всего сезона.