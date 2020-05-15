«Ахмат» расторгнет контракты с игроками, отказавшимися сокращать зарплаты

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб расторгнет контракты с несколькими футболистами:

Сокращение зарплат? Проценты некорректно обсуждать сейчас. Все зарплаты у футболистов официальные. Все, как мы договорились, выполняется. Мы договорились на четыре месяца. Просто когда я говорил о расторжении контрактов, то имел в виду, что нам не удалось договориться с ними о понижении зарплаты.

Нужно учитывать экономические реалии, которые есть в стране. Сейчас многие клубы потеряют спонсоров, и экономический фон наш пострадает.