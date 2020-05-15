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«Ахмат» расторгнет контракты с игроками, отказавшимися сокращать зарплаты

сегодня, 15:39

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб расторгнет контракты с несколькими футболистами:

Сокращение зарплат? Проценты некорректно обсуждать сейчас. Все зарплаты у футболистов официальные. Все, как мы договорились, выполняется. Мы договорились на четыре месяца. Просто когда я говорил о расторжении контрактов, то имел в виду, что нам не удалось договориться с ними о понижении зарплаты.

Нужно учитывать экономические реалии, которые есть в стране. Сейчас многие клубы потеряют спонсоров, и экономический фон наш пострадает.

Ранее Айдамиров прокомментировал возобновление сезона в РПЛ.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:13
Не понимают добровольно-принудительный принцип.
112910415
112910415
сегодня в 18:41
это законно ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:22
Своими, доморощенными...).
Alser
Alser
сегодня в 16:10
Всё равно платить при расторжении досрочном.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:03
посмотрим как сможете)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:49
У кого есть куда уйти, те уйдут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:40
Кем играть будет?
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