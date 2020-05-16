«Факел» сохранит костяк команды на следующий сезон из 17 игроков

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сегодня, 11:07

Официальный сайт сообщает, что «Факел» на сезон-2020/21 сохранит в составе 17 футболистов, которые составят костяк команды.

За воронежскую команду продолжат выступать следующие футболисты: Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев, Александр Саутин, Сергей Брызгалов, Аслан Дашаев, Олег Красильниченко, Владислав Паршиков, Михаил Смирнов, Олег Дмитриев, Кирилл Глущенков, Дмитрий Коробов, Владислав Мастерной, Михаил Петрусев, Максим Григорьев, Илья Мазуров, Роман Пухов, Павел Яковлев.

Тренерский штаб «Факела» не претерпит изменений и сохранится в том же составе.

Напомним, что недавно футболисты «Факела» финансово помогли пострадавшим семьям от COVID-19.