ГлавнаяНовости

«Факел» сохранит костяк команды на следующий сезон из 17 игроков

сегодня, 11:07

Официальный сайт сообщает, что «Факел» на сезон-2020/21 сохранит в составе 17 футболистов, которые составят костяк команды.

За воронежскую команду продолжат выступать следующие футболисты: Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев, Александр Саутин, Сергей Брызгалов, Аслан Дашаев, Олег Красильниченко, Владислав Паршиков, Михаил Смирнов, Олег Дмитриев, Кирилл Глущенков, Дмитрий Коробов, Владислав Мастерной, Михаил Петрусев, Максим Григорьев, Илья Мазуров, Роман Пухов, Павел Яковлев.

Тренерский штаб «Факела» не претерпит изменений и сохранится в том же составе.

Напомним, что недавно футболисты «Факела» финансово помогли пострадавшим семьям от COVID-19.

Все новости
«Авангард» согласился на понижение в классе
Сегодня, 12:40 Комментарии4
Сборная России поддержала отца Хабиба
14 мая Комментарии3
Глава совета директоров «Динамо» Соловьёв госпитализирован с коронавирусом
13 мая Комментарии10
Адвокат Мамаева представил текст своего выступления из суда
13 мая Комментарии15
Большинство игроков РПЛ выступают за возобновление сезона без зрителей
13 мая Комментарии22
«Зенит» выразил соболезнования в связи с пожаром в больнице
12 мая Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 11:15, ред.
Логично. Парни старались, в вышку выходили... Ну не получилось, но то такое уже...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:13
Это хорошо для них
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:09
не думаю что им что то светит и в следующем )))))))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100