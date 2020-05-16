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«Авангард» согласился на понижение в классе

сегодня, 12:40

Сообщается, что «Авангард» в следующем сезоне не выступит в ФНЛ.

Курский клуб добровольно согласился на понижение в классе. Главная причина — сокращение бюджета, он составит меньше 100 миллионов рублей.

Ожидается, что с официальным заявлением клуб выступит на следующей неделе.

Напомним, что недавно исполком РФС принял решение досрочно завершить сезоны в ФНЛ и ПФЛ

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Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 13:27, ред.
Если нет денег нечего в ФНЛ делать.
Я вообще за то чтобы в бюджетных клубах была сопоставимая ЗП с тем что в стране, ну пусть выше средней допустим в два раза, но не более.
Faustello
Faustello ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 13:25
Пару дней назад оф сообщили что из ФНЛ никто не вылетает
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:49
жаль . назад вернуться будет не просто)))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:46
Похоже из ФНЛ не вылетит никто, кроме тех кто сам пожелает.
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