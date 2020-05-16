«Авангард» согласился на понижение в классе

Сообщается, что «Авангард» в следующем сезоне не выступит в ФНЛ.
Курский клуб добровольно согласился на понижение в классе. Главная причина — сокращение бюджета, он составит меньше 100 миллионов рублей.
Ожидается, что с официальным заявлением клуб выступит на следующей неделе.
Напомним, что недавно исполком РФС принял решение досрочно завершить сезоны в ФНЛ и ПФЛ.
Я вообще за то чтобы в бюджетных клубах была сопоставимая ЗП с тем что в стране, ну пусть выше средней допустим в два раза, но не более.
Я вообще за то чтобы в бюджетных клубах была сопоставимая ЗП с тем что в стране, ну пусть выше средней допустим в два раза, но не более.