«Авангард» согласился на понижение в классе

1589622031

сегодня, 12:40

Сообщается, что «Авангард» в следующем сезоне не выступит в ФНЛ .

Курский клуб добровольно согласился на понижение в классе. Главная причина — сокращение бюджета, он составит меньше 100 миллионов рублей.

Ожидается, что с официальным заявлением клуб выступит на следующей неделе.