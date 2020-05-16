БАТЭ разгромил «Слуцк» и возглавил таблицу чемпионата Беларуси

В матче 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ разгромил «Слуцк» на своем поле.
В турнирной таблице борисовская команда поднимается на первую строчку (19 очков), «Слуцк» на четвертом месте (16 очков).
Борисов, стадион Борисов-Арена
БАТЭ — «Слуцк» 3:0 (2:0)
Голы: Милич 4, Стасевич 24, Нехайчик 70
«БАТЭ»: Чичкан, Филипович, Филипович, Филипенко, Настич, Драгун, Яблонский (Бага 78), Милич (Нехайчик 64), Виллюмссон, Стасевич, Дубайич (Скавыш 64)
Главный тренер: Альшевский Кирилл.
«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Такулов, Коанда, Образов, Кривулькин, Тетеренко (Салу 46), Умар Бала, Бобко (Трубило 66), Семенов, Сердюк
Главный тренер: Павлов Виталий.
Предупреждения: Коанда 16, Чеботаев 17, Тетеренко 23, Филипенко 66, Настич 85, Короев 85