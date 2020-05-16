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БАТЭ разгромил «Слуцк» и возглавил таблицу чемпионата Беларуси

сегодня, 20:51
БАТЭЛоготип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)3 : 0Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцкМатч завершен

В матче 9-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ разгромил «Слуцк» на своем поле.

В турнирной таблице борисовская команда поднимается на первую строчку (19 очков), «Слуцк» на четвертом месте (16 очков).

Борисов, стадион Борисов-Арена

БАТЭ — «Слуцк» 3:0 (2:0)
Голы: Милич 4, Стасевич 24, Нехайчик 70

«БАТЭ»: Чичкан, Филипович, Филипович, Филипенко, Настич, Драгун, Яблонский (Бага 78), Милич (Нехайчик 64), Виллюмссон, Стасевич, Дубайич (Скавыш 64)
Главный тренер: Альшевский Кирилл.

«Слуцк»: Панкратов, Чеботаев, Такулов, Коанда, Образов, Кривулькин, Тетеренко (Салу 46), Умар Бала, Бобко (Трубило 66), Семенов, Сердюк
Главный тренер: Павлов Виталий.

Предупреждения: Коанда 16, Чеботаев 17, Тетеренко 23, Филипенко 66, Настич 85, Короев 85

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Nevastol
Nevastol
сегодня в 21:05
БАТЭ с победой!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:51, ред.
Мастер класс от Бате! Они сейчас в Беларуси сильнейшие по игре. Слуцк это выскочка, но их поставили на место и будут дальше по таблице вниз падать. С победой борисовчан! В следущем туре будет беларуское класико, суперматч Брест-Бате, если конечно он состоится...
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