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Врач «Динамо» — о коронавирусе в клубе: «Неприятная и тревожная информация»

сегодня, 15:45

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде. Ранее стало известно, что положительный тест сдали пять членов клуба.

Конечно, для всех нас это неприятная и тревожная информация. Важно понимать, что для тестирования мы использовали самый современный, высокочувствительный метод определения антител, который появился совсем недавно. У всех в нашей команде, чьи тесты на СOVID-19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов.

Что касается остальной команды, то режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека другому. Все процедуры проводились со строгим соблюдением норм безопасности, без какого-либо взаимодействия футболистов друг с другом, медицинским и иным персоналом.

Тем не менее, в соответствии с действующими правилами и рекомендациями в ближайшие день-два все игроки, тренеры и персонал пройдут повторное тестирование ПЦР — мазки из носоглотки.

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Все комментарии
Nevastol
Nevastol
сегодня в 16:08
Режим не соблюдали.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:46
Этого только не хватает...(((
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