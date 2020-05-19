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«Зенит» рассчитывает на продление контрактов с игроками до конца сезона

сегодня, 14:42

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб рассчитывает продлить контракты с игроками, чьи соглашения рассчитаны до июня 2020 года, до фактического завершения текущего сезона.

Ранее «Зенит» договорился о продлении контракта с нападающим Александром Кокориным до фактического конца сезона.

Мы собираемся следовать этой рекомендации и надеемся, что независимо от того, будут контракты продлеваться на более длительные сроки или нет, игроки согласятся на продление контрактов, чтобы доиграть сезон. Надеюсь, для «Зенита» он будет чемпионским.

Будут контракты продлеваться на более длительные сроки или нет, будет решаться в период доигровки чемпионата.

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Все комментарии
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 16:13
Удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:10
Зенит ведет правильную политику. .
shlomo
shlomo
сегодня в 14:58
И это правильное решение...
VIPded
VIPded
сегодня в 14:45
Это правильно!!!
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