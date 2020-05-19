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Булыкин: «Сёмин — легенда „Локомотива“, но всё решает руководство»

сегодня, 15:04

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поблагодарил главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, который покинет клуб по окончании мая.

Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы — легенда для «Локомотива», но всё решает руководство. Неизвестно, как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого Локомотива, спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы — легенда для Локомотива, но всё решает руководство. Неизвестно как повлияет решение Совета директоров не подписывать новый контракт. У Локомотива сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо! 🔴🟢🚂

Публикация от Булыкин Дмитрий (@dmitrybulykin)

Напомним, что руководство «Локо» приняло решение не продлевать контракт с Сёминым. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:44
пора ржд им кислород прикрыть))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 15:38
Ну а я вот уверен,что дело не в плевать или нет,а в том,что Семин мешает пилить бюджет.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:10
Около футбольным функционерам на всё наплевать в том числе и на легенду..УВЫ!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:06
Руководство делает глупость
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