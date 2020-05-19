Булыкин: «Сёмин — легенда „Локомотива“, но всё решает руководство»

Бывший нападающий «Локомотива» поблагодарил главного тренера «железнодорожников» , который покинет клуб по окончании мая.

Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы — легенда для «Локомотива», но всё решает руководство. Неизвестно, как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо!