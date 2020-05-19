Булыкин: «Сёмин — легенда „Локомотива“, но всё решает руководство»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поблагодарил главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина, который покинет клуб по окончании мая.
Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого «Локомотива», спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы — легенда для «Локомотива», но всё решает руководство. Неизвестно, как повлияет решение совета директоров не подписывать новый контракт. У «Локомотива» сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо!
Юрий Палыч, спасибо за титулы для нашего любимого Локомотива, спасибо, что были моим первым тренером в большом футболе, Вы — легенда для Локомотива, но всё решает руководство. Неизвестно как повлияет решение Совета директоров не подписывать новый контракт. У Локомотива сейчас очень трудный путь впереди, надеюсь, всё будет хорошо! 🔴🟢🚂
Напомним, что руководство «Локо» приняло решение не продлевать контракт с Сёминым.