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Райола: «Не думаю, что Холанд покинет „Боруссию“ этим летом»

сегодня, 05:19

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, высказал мнение об успехе своего клиента в Бундеслиге и будущей карьере 19-летнего норвежца.

Холанд – очень ценное сокровище. Приятно видеть его игру и прогресс в каждом матче. Никто не думал, что он так адаптируется к Бундеслиге и игре в Лиге чемпионов за такую команду. Нелегко перебраться из Австрии в Германию и показать здесь такой уровень. 

Но ему ещё есть куда расти. Он пробудет в Дортмунде столько, сколько понадобится. Это действительно тот футболист, который разбивает все мыслимые представления о скорости прогресса.

В то время он тоже не считал, что это подходящее время для трансфера, когда покидал «Ред Булл Зальцбург». Однако я не думаю, что он уйдёт из «Боруссии» этим летом.

Недавно появился слух о том, что в борьбу за Холанда вступил «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 07:20
Ему и Боруссии хорошо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:05
Рано ему ещё по клубам бегать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:44
Ему и не нужно никуда уходить. Здесь он рвёт и мечет...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:53
Раз так много разговоров вокруг Холанда и учитывая финансовое состояние всех клубов вследствии пандемии вероятность его перехода в другой клуб близится к нулю.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:51
Райола знает что говорит
112910415
112910415
сегодня в 05:46
очень будет правильно, если футбольное мастерство станет совершенствоваться без частых "прыжков" из команды в команду !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:45
Надо за Боруссию поиграть. Парень явно пришелся ко двору.
6kjcpk77cbt8
6kjcpk77cbt8
сегодня в 05:27
Я тоже так не думаю
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