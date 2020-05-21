Райола: «Не думаю, что Холанд покинет „Боруссию“ этим летом»

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» , высказал мнение об успехе своего клиента в Бундеслиге и будущей карьере 19-летнего норвежца.

Холанд – очень ценное сокровище. Приятно видеть его игру и прогресс в каждом матче. Никто не думал, что он так адаптируется к Бундеслиге и игре в Лиге чемпионов за такую команду. Нелегко перебраться из Австрии в Германию и показать здесь такой уровень.

Но ему ещё есть куда расти. Он пробудет в Дортмунде столько, сколько понадобится. Это действительно тот футболист, который разбивает все мыслимые представления о скорости прогресса.

В то время он тоже не считал, что это подходящее время для трансфера, когда покидал «Ред Булл Зальцбург». Однако я не думаю, что он уйдёт из «Боруссии» этим летом.