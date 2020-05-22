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«Рому» не устраивают запросы Вертонгена по зарплате

сегодня, 09:31

«Рома» продолжает интересоваться центральным защитником «Тоттенхэма» Яном Вертонгеном. Центрбек станет свободным агентом по окончании сезона, и римляне рассматривают возможность подписания контракта с игроком. Вместе с тем «Рому» не устраивают запросы Вертонгена по зарплате. Защитник хочет получать более трех миллионов евро за сезон. Римляне не готовы платить ему такие деньги, сообщает источник со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно, что на Вертонгена претендует «Бетис». По информации прессы, испанский клуб предложил игроку двухлетний контракт.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:02
так ищите не дорогого )))))))))))) а то фантазии надоели))
galem72
galem72
сегодня в 10:12
Думаю, в реальности всё упирается не в з/п бельгийца, которую он явно загибать не будет в силу своего возраста, а в агентских роялти, т.к. полностью бесплатных игроков не бывает и платить за подписание контракта придётся в любом случае.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:50
Даже в России потянут такую зарплату.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:42
Зато за трансфер платить не надо...
drug01
drug01
сегодня в 09:34
Сейчас все можно сделать для решения этой проблемы...
beefs
beefs
сегодня в 09:32
в нынешнее время это важный фактор
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