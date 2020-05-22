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сегодня, 09:31

«Рома» продолжает интересоваться центральным защитником «Тоттенхэма» . Центрбек станет свободным агентом по окончании сезона, и римляне рассматривают возможность подписания контракта с игроком. Вместе с тем «Рому» не устраивают запросы Вертонгена по зарплате. Защитник хочет получать более трех миллионов евро за сезон. Римляне не готовы платить ему такие деньги, сообщает источник со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Ранее стало известно, что на Вертонгена претендует «Бетис». По информации прессы, испанский клуб предложил игроку двухлетний контракт.