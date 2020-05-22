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Кикнадзе: «Дискуссия о продлении контракта с Сёминым велась с Нового года»

сегодня, 12:12

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24», в котором высказался о смене главного тренера клуба. Юрий Сёмин, контракт которого с «Локо» рассчитан до 31 мая, покинет пост наставника команды. Его место в июне займет сербский специалист Марко Николич.

Вы сказали «непродление контракта». Не готов согласиться с этим термином. У Юрия Палыча был контракт, который истекает 31 мая. Я, кстати, такой же наемный работник, как и он. И эту позицию Юрий Палыч неоднократно озвучивал в дискуссиях на заседаниях совета директоров. Мой контракт истекает в декабре 2024 года — у меня пятилетний контракт. И совет директоров, учитывая, что мы выходим на новый четырехлетний цикл, под который разработана определенная стратегия, принял решение, что под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Это первое.

Второе — дискуссия вокруг продления или непродления, продолжения или нет работы [Сёмина] велась примерно с Нового года. Основанием для этого послужило не слишком удачное завершение первой половины сезона. Я имею в виду осенний цикл. Сейчас эта дискуссия вылилась в решение совета директоров. При этом надо понимать, что кандидатуры совету директоров предлагает генеральный директор. И совет директоров принял решение поддержать ту кандидатуру, которую предложил я.

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cska1948
cska1948
сегодня в 19:59
Кикнадзе: «Дискуссия о продлении контракта с Сёминым велась с Нового года»
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Правильнее сказать: "Дискуссия о НЕпродлении контракта с Сёминым велась с Нового года"
vm777
vm777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:40
В наших реалиях смена вектора развития у команд в лучшем случае приводит к ухудшению результатов на многие годы, а в худшем - к вылету.
vm777
vm777
сегодня в 19:38
Видимо Семин по контракту мог наложить вето на продажу игрока. И от этого права Семин не собирался отказываться. А ситуация у Локо такая, что за трехлетний цикл финансового фейр-плей они купили игроков на 39 млн, а продали на 1,4 млн. Есть доходы от еврокубков и спонсоров, но есть и другие траты. Возможны проблемы с допуском к еврокубкам. Может это повлияло на решение руководства. А может все дело в распиле бюджета. Все таки слабо верится, что Юрий Семин бы не согласился на продажу 1-2 игроков в таких условиях.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:34, ред.
"Четырёхлетний цикл" может завершиться досрочно.....
Слишком рьяно взялись...)))
Геркуса чемпиона - засудить....
Главного Тренера - за ворота....
Миранчуков - продать...

...страшно представить что они там себе полностью напланировали....
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 18:51
Это отмазки. Сейчас будет провал, развал, распродажи игроков и последующий уход президента...
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 18:45
Пургу прогнал....
gentlewolf
gentlewolf ответ andrefino13 (раскрыть)
сегодня в 17:55
Че это он не пойдет не в один клуб России? Уже ходил и еще пойдет, если предложат норм условия.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:58
Не пустили Палыча дербанить госбюджет. Гыгыгы
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:58
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:47
Упорно пытались нагнуть Юрия Палыча - не получилось.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:39
Сладко поет!
На то ты и поставлен, чтобы грамотно руководить и уметь договариваться. Даже если решил помннять тренера, то нужно было убедить Шпалыча самому объявить об отставке, по сугубо личным причинам, даже если бы пришлось заплатить за это отступные ЮП.
particular
particular
сегодня в 15:27
В этой директорской биомассе крайне сложно найти ответственного за принятое решение... Дело обтяпали и руки чистые...
ОПС
ОПС
сегодня в 15:09
Почти не сомневаюсь, что свой контракт до 2024 года он не отработает. Полетит с поста раньше срока.
Erlov
Erlov
сегодня в 14:53
Лукавит лицемерно.
GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:43
«И совет директоров, учитывая, что мы выходим на новый четырехлетний цикл, под который разработана определенная стратегия», новый цикл распила и страдания.. Палыч не давал воровать, практически отсекая все бестолковые трансферы.. ну против жадного «совета директоров», оторванного от кормушки, даже легенда не выстоит.. жаль
andrefino13
andrefino13 ответ Mekail (раскрыть)
сегодня в 14:38
Но никто этому не рад... Вот это и есть отношение людей к Локомотиву Семина.
andrefino13
andrefino13 ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 14:35
Палыч не потеряется, но нужно понимать, что Локомотив это его ребёнок так сказать, и плохо он ему делать не будет, и на зло,.... Он не пойдёт ни в один топ клуб России, пойдёт помочь, передать опыт, но опять же не в России.... То, что сегодня произошло, нужно перетерпеть временем, чтобы не наделать глупостей, что что, а это Палыч понимает, даже не сомневаюсь... Палыч не предаст Локо, не смотря на то, что хояйствуют там убл......
izrafel
izrafel
сегодня в 14:24
Думаю, что Палыч не потеряется
Mekail
Mekail
сегодня в 14:17
Трындец придет Локо....
112910415
112910415
сегодня в 14:13
это мы примерно в курсе
andrefino13
andrefino13
сегодня в 14:01
Спад осенью можно и нужно списать на Лигу чемпионов, где Локомотив сыграл на 5 с плюсом, Ювентус и Атлетико главные на финал, Байер в тот момент был в прекрасной форме, не соскочи Ювентус два раза думаю ничего не поменялось..., пришёл к власти прототип Смородской, говорят красиво, а по сути ни футбол, ни болельщики им до одного места, они звезды, и все должно крутится вокруг них и для них, и главное, они не понесут никакой ответственности за свои фантазии ума... Очень завидую ЦСКА и Краснодару, ещё Уралу, видно что толковое руководство, понимающие что сегодня не потянут Европу, а также Ростов начинает нравиться... Короче есть кому симпатизировать и желать успехов, раз благополучное время Локомотива опять закончилось, теперь думаю окончательно. ДЕСЯТЬ ЛЕТ мы ждали возвращения Семина, он вернулся, подарил нам классные положительные эмоции, уверенный взгляд в будущее... И всё это растоптали одним росчерком пера. Не буду никого оскорблять... Вслух.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:52
... дзе погорячился, что у него контракт на 5 лет)). Думаю раньше болелы его отправят... 😁
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:38
С Нового года думали как убрать,
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:00
Эт - точно!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:58
Где грузины или армяне там беспредел, скинули человека теперь можно бабло пилить и новым тренером крутить как можно. Снова-здорово 6-10 места
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:56
Надеюсь, Палыч больше не будет рваться в ГТ депо.
G12ridul
G12ridul ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 12:54
У Зенита нет конкурентов, особенно на 8-м месте.
морозз
морозз
сегодня в 12:48
Походу это работа бомжей а также бывшего бомжа ставшего президентом РФС! Зениту расчищают асфальтированную дорогу в вечные чемпионы, убирая главного конкурента!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:45
Смородская еще покажется адекватной в сравнении с этим чудиком
Zeychba
Zeychba
сегодня в 12:33, ред.
Везде надо искать плюсы. Одним конкурентом в чемпионате меньше.
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