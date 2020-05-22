Кикнадзе: «Дискуссия о продлении контракта с Сёминым велась с Нового года»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24», в котором высказался о смене главного тренера клуба. , контракт которого с «Локо» рассчитан до 31 мая, покинет пост наставника команды. Его место в июне займет сербский специалист Марко Николич.

Вы сказали «непродление контракта». Не готов согласиться с этим термином. У Юрия Палыча был контракт, который истекает 31 мая. Я, кстати, такой же наемный работник, как и он. И эту позицию Юрий Палыч неоднократно озвучивал в дискуссиях на заседаниях совета директоров. Мой контракт истекает в декабре 2024 года — у меня пятилетний контракт. И совет директоров, учитывая, что мы выходим на новый четырехлетний цикл, под который разработана определенная стратегия, принял решение, что под этот цикл имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Это первое.

Второе — дискуссия вокруг продления или непродления, продолжения или нет работы [Сёмина] велась примерно с Нового года. Основанием для этого послужило не слишком удачное завершение первой половины сезона. Я имею в виду осенний цикл. Сейчас эта дискуссия вылилась в решение совета директоров. При этом надо понимать, что кандидатуры совету директоров предлагает генеральный директор. И совет директоров принял решение поддержать ту кандидатуру, которую предложил я.