Морьентес планирует стать президентом профсоюза футболистов

Сообщается, что бывший испанский нападающий собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента профсоюза футболистов Испании (AFE).

44-летний Морьентес собирается бросить вызов действующему главе организации Давиду Агансо, который недавно угодил в скандал со взятками.

Я горжусь тем, что меня по-прежнему ценят после стольких лет. Мне звонили игроки, друзья и даже тренеры, которых я не знал, и просили сделать этот шаг. Мне кажется, они не совсем согласны с тем, что делает AFE в настоящее время.