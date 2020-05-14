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Морьентес планирует стать президентом профсоюза футболистов

14 мая 2020, 12:20

Сообщается, что бывший испанский нападающий Фернандо Морьентес собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента профсоюза футболистов Испании (AFE).

44-летний Морьентес собирается бросить вызов действующему главе организации Давиду Агансо, который недавно угодил в скандал со взятками.

Я горжусь тем, что меня по-прежнему ценят после стольких лет. Мне звонили игроки, друзья и даже тренеры, которых я не знал, и просили сделать этот шаг. Мне кажется, они не совсем согласны с тем, что делает AFE в настоящее время.

Недавно Морьентес прокомментировал возможное расширение РПЛ

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VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 15:03
там должно быть хлебно))
cska vperiod
cska vperiod
14 мая в 13:45
Оказывается не только у нас воруют.
ОПС
ОПС
14 мая в 13:27
А может и пройдет.
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 13:00
Наверное хлебная должность.
dzvinka
dzvinka
14 мая в 12:46
на такую должность нужен честный человек, но где такого найти... может Морьентес?
Q-J-G
Q-J-G
14 мая в 12:39
мечты иногда сбываются)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 12:22
Большие у него планы...
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