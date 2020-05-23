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На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей

сегодня, 09:12

На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена 160 врачей, которые борются с пандемией коронавируса.

Цель совместной акции с РФС - поблагодарить российских врачей, которые ведут борьбу с инфекцией. 

Ранее стало известно, что в «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:42
к сожалению это быстро забудут)
galem72
galem72
сегодня в 10:17
После этого коронавирус просто обязан самоликвидироваться. ОРУ-у-у-у!
Ну что за убогие и жалкие попытки власти навести пафос во время чумы? Каким образом это поможет врачам, нуждающимся в СИЗах разного уровня, медикаментах, оборудовании, машинах и деньгах? До сих пор живут нелепыми принципами красных советов — награждать грамотами и доской почёта. ((
Тьфу, блин, сплошь пропагандистская шелуха!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:41
Мыслино я с врачами. Страна должна знать героев.
МапС
МапС
сегодня в 09:36
Респект!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:21
Молодцы, хорошо придумано!
VIPded
VIPded
сегодня в 09:16
Правильная тема!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:14
Вот это очень правильно...
ОПС
ОПС
сегодня в 09:14
Может оно и правильно.
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