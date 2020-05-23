На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей

На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена 160 врачей, которые борются с пандемией коронавируса.
Цель совместной акции с РФС - поблагодарить российских врачей, которые ведут борьбу с инфекцией.
На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена 160 врачей 👨⚕️🏟— Football Club Rostov (@rostovfc) May 23, 2020
Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир. #МыРостов pic.twitter.com/wuCarceDFR
Ранее стало известно, что в «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом.
Ну что за убогие и жалкие попытки власти навести пафос во время чумы? Каким образом это поможет врачам, нуждающимся в СИЗах разного уровня, медикаментах, оборудовании, машинах и деньгах? До сих пор живут нелепыми принципами красных советов — награждать грамотами и доской почёта. ((
Тьфу, блин, сплошь пропагандистская шелуха!
Ну что за убогие и жалкие попытки власти навести пафос во время чумы? Каким образом это поможет врачам, нуждающимся в СИЗах разного уровня, медикаментах, оборудовании, машинах и деньгах? До сих пор живут нелепыми принципами красных советов — награждать грамотами и доской почёта. ((
Тьфу, блин, сплошь пропагандистская шелуха!