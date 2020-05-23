На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей

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На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена 160 врачей, которые борются с пандемией коронавируса.

Цель совместной акции с РФС - поблагодарить российских врачей, которые ведут борьбу с инфекцией.

На медиафасаде «Ростов Арены» вечером 22 мая появились имена 160 врачей 👨‍⚕️🏟



Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир. #МыРостов pic.twitter.com/wuCarceDFR — Football Club Rostov (@rostovfc) May 23, 2020

Ранее стало известно, что в «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом.