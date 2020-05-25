«Аталанта» может продать Голлини и приобрести Перина

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сегодня, 17:45

«Аталанта» может приобрести вратаря «Ювентуса» , выступающего за «Дженоа» на правах аренды. Не исключено, что клуб из Бергамо продаст голкипера в предстоящее трансферное окно. В случае ухода Голлини, «Аталанта», вероятно, попытается подписать контракт с Перином, сообщают итальянские СМИ .

Отмечается, что «Аталанта» готова продать Голлини за 25 миллионов евро. В то же время сумма трансфера Перина может составить 8-10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Голлини заинтересован «Тоттенхэм».