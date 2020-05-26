«Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо

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сегодня, 00:58

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Порту» . «Синие» видят в этом игроке альтернативу вингеру дортмундской «Боруссии» . Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.

Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока. Кроме того, на данный момент лидером в борьбе за полузащитника «Боруссии» является «Манчестер Юнайтед».