«Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Порту» Хесуса Короны. «Синие» видят в этом игроке альтернативу вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо. Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.
Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока. Кроме того, на данный момент лидером в борьбе за полузащитника «Боруссии» является «Манчестер Юнайтед».
Отметим, ранее сообщалось, что, помимо МЮ и «Челси», к Санчо проявляют интерес «Реал» и «Барселона».