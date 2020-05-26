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«Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо

сегодня, 00:58

«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Порту» Хесуса Короны. «Синие» видят в этом игроке альтернативу вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо. Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.

Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока. Кроме того, на данный момент лидером в борьбе за полузащитника «Боруссии» является «Манчестер Юнайтед».   

Отметим, ранее сообщалось, что, помимо МЮ и «Челси», к Санчо проявляют интерес «Реал» и «Барселона».

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Izmar
Izmar
сегодня в 00:59
Вот такая ситауция.
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