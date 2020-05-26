«Рубин» частично компенсирует затраты владельцам абонементов

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сегодня, 17:49

В связи с тем, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 пройдут без зрителей футбольный клуб «Рубин» компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Получить компенсацию можно со 2 июня двумя способами:

1. Возврат денежных средств. Сумма компенсации рассчитывается по определенной формуле (цена абонемента за вычетом всех скидок / 15 домашних матчей чемпионата * 5 матчей без зрителей);

2. Клубный сертификат (сумма депозита рассчитывается по формуле из первого пункта).

Также на сайте клуба можно ознакомиться с правилами получения денежной компенсации.

Напомним, что ранее «Рубин» договорился со всеми игроками о продлении контрактов.