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«Рубин» частично компенсирует затраты владельцам абонементов

сегодня, 17:49

В связи с тем, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 пройдут без зрителей футбольный клуб «Рубин» компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Получить компенсацию можно со 2 июня двумя способами:

1. Возврат денежных средств. Сумма компенсации рассчитывается по определенной формуле (цена абонемента за вычетом всех скидок / 15 домашних матчей чемпионата * 5 матчей без зрителей);

2. Клубный сертификат (сумма депозита рассчитывается по формуле из первого пункта).

Также на сайте клуба можно ознакомиться с правилами получения денежной компенсации.

Напомним, что ранее «Рубин» договорился со всеми игроками о продлении контрактов.

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Все комментарии
Abris
Abris
сегодня в 18:28
У рубина еще и абонементы есть.
Eddja
Eddja
сегодня в 18:11
Переведут компенсацию в пердив на следующий год.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:50
это как))) выдать бесплатно новые на следующий сезон нужно))
VIPded
VIPded
сегодня в 17:50
А чего не полностью???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:50
Жирная утятина подоспела...
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