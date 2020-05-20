Операция «Титаник». Государство уходит из футбола

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вчера, 17:32

«Соккер.ру» реагирует на заявление председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Михаил Дегтярев сообщил, что государство скоро перестанет финансировать профессиональный спорт. Причем сделал акцент именно на футболе, вспомнив тех, кто «устраивал дебоши и погромы, подавая плохой пример подрастающему поколению». Намек толстый, но посыл в известном направлении понятен.

Со скалы начнут сбрасывать отдельные статьи расходов бюджетов, чтобы найти средства на пенсии и зарплаты. Конечно, благодаря низким запросам народа – в РФ миллионы людей за чертой бедности, отдельные клубы выживут, ведь люди привычно потерпят, а команды найдут подход и будут первыми в очереди.

Но уже сейчас Дюкову и Прядкину надо серьезно подумать, как реорганизовать РПЛ и низшие лиги, чтобы система попросту не развалилась в один момент? Доходы упадут, расходы вечно сокращать нельзя. Пока нет денег у «Химок», которые не выйдут из ФНЛ в элиту, хотя по спортивному принципу шансы имели. Но если государство резко и серьезно выйдет из сделки со всеми клубами РПЛ , на что у них есть юридическое право – футболу конец.

Например, «Урал» подтвердил, что клуб не получил 140 млн из областного бюджета. Где такие деньги найти в кризис? Нигде, а бюджет уже сверстали, расходы расписали, контракты надо исполнять. «Тамбов» местные чиновники хотели признать банкротом, клуб пытаются перевезти в Нижний Новгород. «Крылья Советов» вряд ли получили все деньги. Иванов намекнул на финансовые проблемы в «Рубине», когда комментировал потенциальный переход Шатова в «Урал». Легче перечислить тех, у кого ничего не изменится, если государство реально уйдет из профессионального футбола.

Выживут «Зенит», «Краснодар», «Сочи», «Динамо» и «Спартак». Хотя по сочинцам вопрос – в любой момент Ротенберг может свернуть лавочку. Возможно, влияние местных властей или руководства клубов позволит продлить финансирование под соусом «частного спонсорства» таких клубов, как «Арсенал» и «Ахмат». Не исключено, что станет беднее, но выживет «Рубин». Получается восемь клубов. «Ростов» без государственных денег останется, но не будет соперником, особенно на фоне потери 4-5 млн евро доходов в дни матчей.

ЦСКА попробуют продать частному инвестору в ближайшие годы, но без финансовой поддержки государственной компании ВЭБ друзьям Гинера придется идти на самый верх, чтобы «армейцы» не спустились к пути «ставка на молодых», который уже декларирует другой клуб с государственным спонсором – «Локомотив». «Уфа» может выжить за счет трансферов и поддержки местных властей, но превратится в очень скромную команду с еще более низкими расходами и без амбиций.

«Тамбов», «Оренбург», «Урал» и «Крылья Советов» сразу опустят туда, где сейчас «Амкар», если государство откажется от финансирования футбола. А если говорим о ФНЛ , то там почти никто не выживает в нынешнем виде, как и в ПФЛ , где много бюджетных контор. Если государство уходит из футбола, то в России остается высшая лига из двенадцати клубов – в лучшем случае. Причем иерархия поменяется, ведь богатые станут бедными, бедными — нищими.

Например, у «Локомотива» с резким сокращением расходов шансов нырнуть в болото больше, чем у «Уфы», которая не разбрасывается деньгами. А вот если Башкортостан урежет финансирование к нулю, то местный клуб закроют за день. Также учтите, что разговоры о выходе государства спровоцированы мировым кризисом, с которым никто не знает, что делать. Деньги будут печатать почти все, но рубль не такая твердая валюта, как евро или доллар, поэтому проблем больше.

В итоге все сводится к умению выживать и работать в условиях жесткой экономии средств. Федун и Алекперов хотели покинуть «Спартак» через пару лет, но теперь этот план не сработает. Разве что «Лукойл» вежливо отберут – тогда «красно-белые» станут новым «Торпедо» с вылетом в ФНЛ . Сейчас ВЭБ будет сложнее найти покупателя для ЦСКА , но Гинер — один из самых живучих и опытных в футбольной компании, защитит «армейцев», уже обзавелся прямым выходом на самый верх. В итоге деньгами на футбол будут награждать и наказывать?

В новых реалиях даже «Зениту» не надо расслабляться. Кто сказал, что средства «Газпрома» не назовут народным достоянием, которое нужно беречь? Ситуация поменялась, акценты сместились, деньги в кубышке лежат, но их явно берегут на черный-черный день, а пока лишь просто черный. Следовательно, если РПЛ не адаптируется сверху за счет экстренной реорганизации – российский футбол резко обеднеет. Плохо это или хорошо? Подозреваю, увидим результат в прямом эфире, причем скорее, чем многим кажется.

Но знаете, что сильно смущает в этих заявлениях об отказе от финансирования профессионального футбола? Во-первых, заявлено, что сэкономленные деньги потратят на детско-юношеский футбол. Извините, но любой, кто изучал историю того же «Чертаново», знает – даже в клубе, который реально воспитал парочку мальчишек, не все так чисто и идеально с финансовой стороной вопроса. А если доверить чиновникам от спорта миллиарды рублей, то это ничем не лучше, чем отдать их клубам. Эффективность затеи может быть нулевой.

Во-вторых, если сравнивать траты на футбол и весь бюджет страны, то получаете очень небольшую сумму. Если забрать деньги у клубов, но не перенаправить их на что-то полезное – народ от этого ничего не выигрывает. Конечно, России в эти дни нужен был супергерой, который вышел бы, заявил, что берет весь удар на себя. Чтобы разложил, как именно перенаправят триллионы рублей из секретных статей государственного бюджета на медицину, поддержку населения и развитие мелкого и среднего бизнеса, чтобы экономика вышла из комы.

Но такого супергероя не нашлось. Поэтому глава комитета Госдумы по спорту повторил популистскую формулу «заберем деньги у дебоширов – отдадим детям». А лучше бы рассказал, есть ли эти деньги? Проблема может скрываться не в том, что чиновники вдруг передумали давать деньги на футбол и спорт, а быть банальнее – средств попросту нет. Не исключено, что и детей, и профессиональных футболистов накормят обещаниями. Наперед можно высказать соболезнования фанатам локальных клубов – многим из них крышка.

Плохо, что раньше не додумались плавно слезать с иглы государственного финансирования. Ужасно, что среди клубов РПЛ у меньшинства есть работающие академии. Но новые обстоятельства накладываются на ошибки прошлого и приводят к шоковой терапии. Даже простое сокращение финансирования превращает середняков в нищих, а такие в РПЛ долго не живут – список некрологов длинный. Также обратите внимание на все частные или почти частные клубы, кроме «Краснодара», могут потерять средства.

Фактически в РПЛ осталась одна команда с финансовым базисом, поскольку Галицкий продал большой бизнес и «вышел в кэш» до кризиса. Строили, строили РПЛ , но не построили. В таких условиях неправильно слепо отдавать футбольным клубам по всей стране миллиарды с нулевой отдачей. Широков ведь прав — и до пандемии многие стадионы были пустыми или полупустыми. Но грамотнее спрашивать у чиновников не только, куда идут сотни миллионов евро на футбол, но и куда идут миллиарды евро других расходов?

Отобрать деньги только у профессионального спорта – популизм, провести общий аудит – самое время. Но нет надежды, что поступят грамотно, поэтому нечему радоваться. Дети в провинции не получат идеальные условия для занятия футболом, а вот половине профессиональных клубов пора готовиться к банкротству. Зато проверим, кто самый ловкий? В плохом для футбола сценарии останется 2-3 клуба с возможностями, они будут доминировать годами. А в условно хорошем варианте для развития игры окажется, что отдельные клубы научатся грамотнее тратить.

Встряска была нужна, но вряд ли шоковая терапия полезна. А теперь выбирать не приходится. Варианта, что футбол будут финансировать в привычных объемах, не осталось.