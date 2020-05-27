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СМИ: У Гулиева был конфликт с Тедеско. Тренер нарушил карантин

сегодня, 01:11

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с разрешения генерального директора клуба Томаса Цорна лично проводит занятия с командой, несмотря на обязательства по соблюдению двухнедельного карантина после возвращения из Европы, утверждает источник.

В минувшие выходные специалист провёл теоретическое занятие, в ходе которого у него произошёл конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым. Ранее в СМИ сообщалось, что игрок повздорил с тренером по физической подготовке Владимиром Чепзановичем. По данным источника, это было сделано для того, чтобы скрыть факт присутствия Тедеско на общекомандном сборе. Именно главный тренер «красно-белых» остался недоволен поведением Гулиева и отстранил его от тренировок с первой командой. Ранее появилась новость о том, что хавбек проявил неуважение к тренерскому штабу «Спартака».

Отметим, что 23 мая официальный сайт московского клуба сообщил, что тренерский штаб «Спартака» в лице Тедеско и его помощников Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки сел на обязательный 14-дневный карантин.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:34
Выгнали неадеквата и пора бы уже забыть про него.
Yurza
Yurza
сегодня в 01:25, ред.
Столько разговоров про этого урку.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 01:17
Аяз, как говорится, Уфа - зовет!
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