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РПЛ: «Следующий сезон планируем начать уже в первых числах августа»

вчера, 18:35

Пресс-служба РПЛ прокомментировала решение завершить этот сезон 22 июля.

Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. По текущему плану Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России. Если бы текущий сезон завершился 2 августа, то в таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона — его мы планируем начать уже в начале августа.

Из-за переноса Евро-2020 на следующий год в структуре календаря сезона-2020/21 сократилось количество игровых дней. РПЛ нужно будет закончить раньше, чем планировалось — в середине мая, чтобы футболисты успели пройти сборы в национальных командах перед турниром. Из-за климатических условий в России невозможно проводить матчи с середины декабря по середину февраля, чтобы компенсировать уменьшение игровых дней. Поэтому необходимо начать следующий сезон как можно раньше.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:58
Главное что бы не сорвался новый сезон.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
вчера в 21:09
Футбол практически нон-стоп. Радость болельщикам, пахать игрокам
CITYZENS
CITYZENS
вчера в 20:51
Ну нормально чё
112910415
112910415
вчера в 20:38
не успеем соскучиться
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:54
Это хорошо, паузы и не будет, всё равно зимой почти 3 месяца опять лоботрясничать.
Gahi
Gahi
вчера в 19:46
Хватит ныть, если ты профессионал, то обязан играть в таком режиме тем более за такие деньги. Тогда что должен говорить о нагрузках шахтёр, каждый день спускаясь в шахту.
Храневец
Храневец ответ Накир (раскрыть)
вчера в 19:06
болеть точно будем , только короновирусом !
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 19:04
Наши галерные гребцы от футбола могут взвыть от таких перегрузок
Накир
Накир
вчера в 19:01
Радует...будем смотреть и болеть
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:52
АПЛ в январе играет в таком графике и все живы здоровы.
drug01
drug01
вчера в 18:42
Надо больше играть!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:40
У меня уже много лет двух недельный отпуск в году. Вот и футболистам придётся привыкать)) Хотя они уже отдохнули в период самоизоляции
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:40
не страшно)))зимой отдохнут))
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
Без отпуска будут
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