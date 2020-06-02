РПЛ: «Следующий сезон планируем начать уже в первых числах августа»

Пресс-служба РПЛ прокомментировала решение завершить этот сезон 22 июля.
Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. По текущему плану Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России. Если бы текущий сезон завершился 2 августа, то в таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона — его мы планируем начать уже в начале августа.
Из-за переноса Евро-2020 на следующий год в структуре календаря сезона-2020/21 сократилось количество игровых дней. РПЛ нужно будет закончить раньше, чем планировалось — в середине мая, чтобы футболисты успели пройти сборы в национальных командах перед турниром. Из-за климатических условий в России невозможно проводить матчи с середины декабря по середину февраля, чтобы компенсировать уменьшение игровых дней. Поэтому необходимо начать следующий сезон как можно раньше.