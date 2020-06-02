РПЛ: «Следующий сезон планируем начать уже в первых числах августа»

Пресс-служба РПЛ прокомментировала решение завершить этот сезон 22 июля.

Необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. По текущему плану Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России. Если бы текущий сезон завершился 2 августа, то в таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона — его мы планируем начать уже в начале августа.