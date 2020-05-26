Большие разочарования в новейшей истории «Спартака»

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сегодня, 15:00

Показательные истории о том, как клуб вкладывает силы и деньги, а получает неблагодарных футболистов.

Всегда забавляют разговоры, что есть где-то в мире люди, что все контролируют, просчитывают и управляют до мелочей. Пытаются управлять и убеждают себя, что у них получается – да, но на деле многие «влиятельные люди» родных детей не могут проконтролировать и нормально воспитать, о каком реальном управлении массами речь?

Пандемия показала, насколько слаб контроль в реальном мире, единицы из ответственных людей справились с вызовом достойно. Поэтому свежий опыт позволяет немножко иначе взглянуть на вопрос нераскрывшихся или бесполезных игроков в футболе, а конкретно – в «Спартаке». Вот чего не хватало всем перечисленным ниже?

У них большие деньги, была возможность играть за один из главных клубов шестой-седьмой лиги Европы. В «Спартаке» созданы все условия для самореализации, с этим глупо спорить. А выступления невостребованных воспитанников на стороне крайне редко убеждают, что они заслуживают место в железной основе. Так что пора винить самих футболистов. Они не заиграли, они не справились, у них не получилось.

Интересно также узнать у фанатов «Спартака», чей провал задел сильнее всего? Ведь выбор футболистов и сюжетов широкий.

Символ того, что в команде нет дисциплины. Да и не было – вспомните времена Аленичева и Карреры. Если бы Гулиев был футболистом высокого уровня, то значился бы в этом списке выше. Но его новый проступок – хамил тренерскому штабу, судя по объяснению «Спартака», лишь дополняет общую картину. Карпин на коротком отрезке контролировал Аяза в «Ростове», но об этом молодом человеке все сказало поведение на дороге – избил человека, которого сам же чуть не покалечил на авто. Гулиев должен был сесть в СИЗО, и хотя ему могли впаять лишь условный срок по закону, а не как Кокорину, хавбек заслужил справедливый суд. Но легко отделался и выводы не сделал. А ведь в месяц забирает около 7.5 миллионов рублей по нынешнему курсу, хотя в планы Тедеско не входил, а теперь будет в «Спартаке-2». Полное разочарование, еще и вернулся не бесплатно.

Даже за «Эвертон», где Динияр не задержался, играл удачнее, чем в составе «Спартака». Конечно, в этом случае нужно упоминать травмы, но параллельно в карьере Билялетдинова важным фактором стал характер. Или его отсутствие. Если бы перед вами был боец, то лучше бы проводил поединки, когда мог играть. В 30 играх за «Спартак» от Динияра дождались всего четыре гола, то есть Федун заплатил почти по 2.5 млн евро за каждый гол воспитанника «Локомотива». А ведь в Билялетдинова верили, да и парень не совсем сложный в работе. Но железных зубов, чтобы разорвать всех на поле, точно не было. Разочарование, хотя и без негативного послевкусия, как с Гулиевым. Но 2.5 млн евро за гол – много.

Во-первых, оставим в стороне известные разговоры о Де Зеуве – хотя бы потому, что Деми, и как Фредди Юнберг, предпочитает женщин. Впрочем, любой личный выбор вообще не интересен и не важен. Во-вторых, Деми провалился в составе «Спартака», поскольку не играл на уровне футболиста сборной Голландии – а такой уровень позже задал Промес, и разница очевидна. В-третьих, за вице-чемпиона мира заплатили неплохие деньги – 6 млн евро в номинале 2012-го. Сейчас это заметно более внушительная сумма в футбольном мире. И средства, вложенные в себя, Де Зеув в Москве не отработал. Деми плохо разрушал, неудачно созидал, а ушел из «Спартака» лишь как свободный агент – выдоил личный контракт до капли.

Стал разочарованием для «Спартака», поскольку речь шла о футболисте с хорошей школой – «Аякса», а также об умении зажечь на поле – удачно играл за «Кубань». Но менеджеры «красно-белых» переоценили новичка – вывалили 8 млн евро, еще и личный контракт Арасу выдали такой, что армянин ушел только спустя три сезона, хотя играл лишь в первом. Дальше была сложная травма, позже в команде оказался швейцарец турецких кровей Мурат Якин, который сообщил хавбеку о переводе в дубль в день, когда Ереван чтит память погибших в Османской империи армян. Странная версия ссылки от Араса, ведь позже сам Озбилиз перешел в турецкий «Бешикташ», не побрезговал взять деньги исторических врагов. «Спартак» потерял деньги и не получил стабильный футбол от талантливого футболиста.

Восемь миллионов евро. Восемь! Плюс зарплата. Ушел за 3.5, то есть «Спартак» потерял кругленькую сумму, доверившись плеймейкеру «Андерлехта». Обидно получилось, ведь Софьян – приличный игрок, алжирец мог приносить пользу «красно-белым». Игрок его позиции был нужен настолько, что как только из фланга в центр перешел Бакаев – сразу стало очевидным, как на игру москвичей может повлиять плеймейкер. А Ханни не всегда был готов физически, крайне редко действовал на высокой скорости, и вообще в России не старался так, как в Бельгии. Вряд ли нужно винить строго тренеров – разве что тех, кто менял позицию хавбека, но в 29 лет оказался в лиге пенсионеров в Катаре, а не в топ-5. В Софьяна после «Спартака» в солидной лиге никто не поверил.

Немец подставил Цорна, теперь Томасу будут тыкать трансфером чемпиона мира каждый раз, когда захотят покритиковать за выполнение приказов Федуна – менеджер привез в команду ликвидную молодежь, но параллельно купился на возможность взять для баланса опытного игрока «Боруссии» Д. Но не каждый «шмель» одинаково хорош. Шюррле стал трансферным провалом, выкачал из «Спартака» деньги – на аренду и зарплату. С ним уже расстались, ведь Андре не будет возвращаться в Россию и доигрывать чемпионат. Повезло, что не выкупили контракт, но сам Андре неправ – так нагло плевать на свою работу чемпион мира не имеет права хотя бы по статусу. Самоуважение мужчины выражается, в том числе, в профессионализме.

Был такой мальчик Жано – тогда имя грузинского парня писали именно так. Не хотел, чтобы его фамилию упоминали в прессе, предпочитал имя. Говорили, что из хавбека вырастет великий футболист, до сих пор можно услышать воспоминания о той поре – мол, забросьте в «Барселону», и получили бы легенду футбола, еще одного грузина, как Каха Каладзе, с победой в Лиге чемпионов. Чушь, получили бы в лучшем случае еще одного Бояна Кркича. Джано из тех футболистов, которые не ценят собственный талант и не любят игру так, как профессионалы. Специалист получает удовольствие от работы на пределе, а грузин не выкладывался так, как нужно, чтобы стать легендой «Спартака». Досадно, ведь талант имел невероятный.

О человеке многое может рассказать то, как он к себе относится. Когда отец игрока решил поставить памятник при жизни юному парню, то Педро не пошел к папе, крутя палец у виска: «Падре, ты с ума сошел? Не нужно мне никаких памятников, это перебор». Роша одобрил дешевый трущобный пафос, и хотя вне «Спартака» вингер время от времени может попасть по мячу – его взял к себе «Фламенго», лучший клуб Южной Америки, для «красно-белых» это отрезанный ломоть. И главное финансовое разочарование здесь и сейчас, ведь Педро не смог отработать даже 100 тысяч евро из тех 12 млн, на которые «Спартак» раскрутили хитрые бразильцы. Если Тиль еще может или заиграть, или вернуть часть денег финансово заметным отъездом на запад, то Рошу оценивают в 3-4 млн евро. Остается верить в чудо – что после окончания аренды на родине Тедеско заставит Педро заиграть в Москве. Но такой нестабильный легионер при лимите в восемь на заявку вряд ли нужен…

Когда-то на досуге Цорн, у которого есть доступ ко всей документации, может подсчитать, во сколько миллионов евро «Спартаку» обошелся развал команды изнутри, в котором Денис, судя по рассказам очевидцев, принял участие. Тут и непопадание в группу Лиги чемпионов в 2018 году – два очка не хватило, и все трансферы 2019-го, когда пришлось набирать новый состав. Пять миллионов евро премиальных от РПЛ за чемпионство по сравнению с общими расходами – капля в море. Увольнение Карреры тоже не стало финансовым трамплином для «Спартака». Команда не попала в ЛЧ без него уже дважды подряд, лишившись премий. Да и на поле Глушаков не помогал в конце карьеры за «Спартак», так что определение «разочарование» подходит идеально. Приносил пользу раньше, но последние промахи все перечеркнули. Футболисты редко понимают, насколько их непрофессионализм затратный во всех смыслах, но Глушаков при содействии своих соратников в борьбе с Каррерой выставил «Спартак» за десятки миллионов евро.

Не сказать, что коллективный «Спартак» всегда хорошо относился к Дзюбе. Но одновременно речь о противоречивом человеке. Артем вырос за пределами родного клуба, в арендах, но когда заиграл в «Ростове» и получил реальной шанс показать себя в составе «красно-белых» на длительном отрезке, то предпочел деньги и вражеский «Зенит» родному клубу. При этом никто не заставлял уходить, да и чемпионство досталось Дзюбе уже после того, как титул взял «Спартак» — Артем мог прямо сейчас быть вторым нападающим, ключевой фигурой и капитаном москвичей. Но пошел к главным врагам в статусе свободного агента, и такой выбор о многом говорит. Для «Спартака» футболист Дзюба стал полным разочарованием – лучшую форму набрал ради врагов, фанатов обзывал, и слова не сказал, когда над ними издевались в Санкт-Петербурге.