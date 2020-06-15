Хильемарк: «Новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа»

Полузащитник московского «Динамо» рассказал о своём имидже.

Здорово, что мы вернулись на поле. Команда хорошо тренируется. Мы готовы к оставшимся играм. Они очень важны для нас, поскольку хотим по итогам сезона попасть в еврокубки.

Как набрать форму после такой большой паузы? Не вижу в этом проблемы. Каждый из нас тренировался индивидуально дома. Вновь почувствовать мяч, втянуться в работу — всё это происходит довольно быстро.

У меня новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа. Карантин. Посмотрим, что я сделаю с этим.