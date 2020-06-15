Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

Хильемарк: «Новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа»

15 июня 2020, 14:53

Полузащитник московского «Динамо» Оскар Хильемарк рассказал о своём имидже.

Здорово, что мы вернулись на поле. Команда хорошо тренируется. Мы готовы к оставшимся играм. Они очень важны для нас, поскольку хотим по итогам сезона попасть в еврокубки.

Как набрать форму после такой большой паузы? Не вижу в этом проблемы. Каждый из нас тренировался индивидуально дома. Вновь почувствовать мяч, втянуться в работу — всё это происходит довольно быстро.

У меня новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа. Карантин. Посмотрим, что я сделаю с этим.

Хильемарк: «Новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа»

Ранее форвард московского «Динамо» Клинтон Н’Жи поделился ожиданиями от возобновления сезона в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Срджан Бабич заявил, что любой игрок «Спартака» мог бы заиграть в Европе
04 ноября
Рассказов считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство
03 ноября
Бальбуэна: «При мне „Динамо“ станет чемпионом»
03 ноября
Романцев: «Нужно попробовать возродить Кубок Содружества»
02 ноября
Семак раскритиковал формат проведения Кубка России
31 октября
Аршавин назвал лучшего нападающего РПЛ
31 октября
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
15 июня 2020 в 14:54
Надо сходить туда
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня 2020 в 14:54
Позитива все больше становится
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 