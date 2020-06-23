Салах и Робертсон сыграют против «Кристал Пэлас», Милнер и Матип — нет

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о состоянии здоровья футболистов клуба перед матчем 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Вчера Мохамед Салах тренировался, сегодня он тоже будет с нами, насколько я знаю. Следовательно, он может быть готов к «Кристал Пэлас». То же самое и в ситуации с Робертсоном: вчера он занимался совершенно нормально, а сегодня должен быть с нами. Милнер и Жоэль Матип не примут участия в матче с «Кристал Пэлас». Нам только предстоит узнать, какое время понадобится им на восстановление, но завтра их точно не будет.