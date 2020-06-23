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Салах и Робертсон сыграют против «Кристал Пэлас», Милнер и Матип — нет

23 июня 2020, 18:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья футболистов клуба перед матчем 32-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Вчера Мохамед Салах тренировался, сегодня он тоже будет с нами, насколько я знаю. Следовательно, он может быть готов к «Кристал Пэлас». То же самое и в ситуации с Робертсоном: вчера он занимался совершенно нормально, а сегодня должен быть с нами. Милнер и Жоэль Матип не примут участия в матче с «Кристал Пэлас». Нам только предстоит узнать, какое время понадобится им на восстановление, но завтра их точно не будет.

Ранее Клопп похвалил «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
23 июня 2020 в 20:41
хорошая новость, а Милнеру и Матипу здоровья!
VAN ARM
VAN ARM
23 июня 2020 в 18:55
они не торопятся праздновать))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июня 2020 в 18:49
Пусть играет кто может...
SSPZ
SSPZ
23 июня 2020 в 18:31
удачи им в этой игре
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