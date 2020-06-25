Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

Трипутень: «Николич не является на Балканах объектом большого интереса»

25 июня 2020, 10:45

Живущий в Черногории бывший российский футболист Алексей Трипутень рассказал о популярности главного тренера «Локомотива» Марко Николича на Балканах. 

Насчет Николича справлялся у двух местных тренеров. Ничего сверх того, что в России уже известно, они не сказали. Самый молодой главный тренер клуба в истории сербского футбола, рано закончил играть из-за травмы. В сердцах назвал «черным идиотом» нигерийского игрока своей же команды, когда тренировал «Олимпию» из Любляны, после чего был уволен. Но там и президент клуба Мандарич — личность одиозная. В целом Николич не является здесь объектом зашкаливающего интереса. Может, в Сербии все по-другому, не знаю. Работал скорее удачно, чем нет, хотя первый его приход в «Партизан» был провальным. На сегодняшний день один из топовых спецов своей страны. Но насколько это уровень «Локомотива», не знает никто.

Божович — другое дело. Черногорский авторитет, «краль» или «гроф», как его называют. Король и граф. Его и футболистом любили, и за тренерской карьерой следят. Тут не так много тренеров, имеющих работу за пределами страны. Небойша Йовович сейчас в Катаре, Желько Петрович, бывший помощник Адвоката, в Хорватии, Мио Радулович где-то в Азии. Вот и все, кто приходит на ум.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
VAN ARM
25 июня 2020 в 11:34
такой и был нужен))) деньги отмоют и сольют))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 