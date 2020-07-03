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Крыховяк: «Главное, чтобы в конце сезона „Локо“ попал в Лигу чемпионов»

03 июля 2020, 18:09

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк порассуждал о недавнем матче с «Крыльями Советов» (1:1) и самоизоляции на базе в Баковке.

Сейчас каждый матч будет сложным. Мы хотели набрать три очка с «Крыльями», но не удалось. Для меня самое важное, что мы бились до последних минут и в итоге набрали одно очко, вырвав ничью. Теперь будем играть каждые три дня. Готовимся к «Сочи».

Думаю, судьи понимают, что каждая игра – это эмоции. Иногда я не согласен с судьями, злюсь на себя или других футболистов. Я всегда хочу победить, это нормально. Главное, чтобы после игры эмоций было меньше.

Борьба за второе место, конечно, мотивирует. Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков – это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов.

Почему принято решение закрыться в Баковке? Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, но я пока не могу назвать ее хорошей. Поэтому до конца сезона мы будем жить на базе.

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Все комментарии
minai
minai
03 июля 2020 в 23:57, ред.
А зачем ? Ну про мальчиков для битья мы уже знаем.
alexgurzan
alexgurzan
03 июля 2020 в 21:40
Никнейм восстановил. Но модераторский состав ждёт от Вас приличного поведения в дальнейшем)
По аве, пойдите и Вы нам навстречу, давайте всё же остановимся на втором варианте. Присылайте на проверку, одобрю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля 2020 в 21:33
Закрыться на базе очень правильное решение. Риск заражения уменьшается в разы.
В борьбе за ЛЧ конкуренцию составят минимум две команды, а возможно и армейцы подтянутся. Учитывая смену тренера, старт Локо выдал неплохой, осечки с аутсайдерами случаются у всех. Могли вообще проиграть Крыльям .
На финише у Локо два дерби и три матча с аутсайдерами. Ключевыми в борьбе за ЛЧ будут матчи в столице, но и в остальных терять не желательно.
Считаю, Локо попадёт в ЛЧ, НО ЧЕРЕЗ СТЫКИ С ТРЕТЬЕГО МЕСТА...
alexgurzan
alexgurzan
03 июля 2020 в 21:03
Добрый вечер.
По никнейму пересмотрели вопрос, восстановлю, если это принципиальный вопрос.
По аве, сбросьте, пожалуйста, в виде ссылки (например на хостинг картинок), две ваши предложенные аватарки, я рассмотрю предложенные варианты и дам заключение в кратчайшие сроки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля 2020 в 19:42
Будет сложно, но должны попасть. С третьего места...
Аpбитр
Аpбитр
03 июля 2020 в 19:30
Готово.
По поводу аватара данного актёра, вопрос закрыт.
ДАША Д
ДАША Д
03 июля 2020 в 19:19
Шансы пока есть.
Аpбитр
Аpбитр
03 июля 2020 в 19:13
Какой ник для этого аккаунта? Старый не верну, говорите новый.
Так? https://www.soccer.ru/users/lysyy-iz-brothers
Аpбитр
Аpбитр
03 июля 2020 в 18:46, ред.
https://www.soccer.ru/users/brothers-0
Так пойдет ?
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
03 июля 2020 в 18:26
я думаю в конце ростов и краснодар настигнут и локо останеться без лиги чемпионов
Аpбитр
Аpбитр
03 июля 2020 в 18:14, ред.
Здравствуйте.
Вот Ваш аккаунт: https://www.soccer.ru/users/lysyy-iz-users
BRAZZERS убрали по понятным причинам, как и не одобрили аватар.
Как и переименовали данный Ваш ник. Выбирайте корректные ники.
STVA 1
STVA 1
03 июля 2020 в 18:11
Может и попадете
Гость
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