«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Краснодар»

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря этой победе «сине-бело-голубые» досрочно гарантировали себе чемпионский титул.
«Зенит» (69) занимает 1-е место, «Краснодар» (45) — 3-е.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Зенит» 2:4 (1:2)
Голы: Уткин 29, Уткин 50 — Азмун 5, Дзюба 45 (пенальти), Азмун 52, Сутормин 71
Нереализованный пенальти: Вандерсон 40
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Сергеев 76), Кайо Пантелеао, Мартынович, Петров, Газинский, Уткин (Мануэл Фернандеш 74), Вильена (Сулейманов 69), Олссон (Кабелья 75), Вандерсон, Берг (Онугха 82)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Кузяев (Сутормин 66), Вильмар Барриос, Оздоев (Жирков 46), Малком (Ригони 81), Дзюба (Ерохин 87), Азмун (Дриусси 65)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Вильмар Барриос 22, Кузяев 45+3, Петров 47, Олссон 56, Вильена 58, Мартынович 60, Берг 73, Дриусси 78
Судья: Карасев Сергей.
В другом матче этого тура «Спартак» дома проиграл «Тамбову».