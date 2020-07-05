ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, обыграв «Краснодар»

05 июля 2020, 22:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ. Благодаря этой победе «сине-бело-голубые» досрочно гарантировали себе чемпионский титул.

«Зенит» (69) занимает 1-е место, «Краснодар» (45) — 3-е.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» — «Зенит» 2:4 (1:2)
Голы: Уткин 29, Уткин 50 — Азмун 5, Дзюба 45 (пенальти), Азмун 52, Сутормин 71

Нереализованный пенальти: Вандерсон 40

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Сергеев 76), Кайо Пантелеао, Мартынович, Петров, Газинский, Уткин (Мануэл Фернандеш 74), Вильена (Сулейманов 69), Олссон (Кабелья 75), Вандерсон, Берг (Онугха 82)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Кузяев (Сутормин 66), Вильмар Барриос, Оздоев (Жирков 46), Малком (Ригони 81), Дзюба (Ерохин 87), Азмун (Дриусси 65)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Вильмар Барриос 22, Кузяев 45+3, Петров 47, Олссон 56, Вильена 58, Мартынович 60, Берг 73, Дриусси 78

Судья: Карасев Сергей.

В другом матче этого тура «Спартак» дома проиграл «Тамбову».

Все новости
«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Сегодня, 01:22 Комментарии8
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги
Сегодня, 00:35 Комментарии15
«Бешикташ» в 9-й раз выиграл Суперкубок Турции
Вчера, 23:47 Комментарии5
«Барселона» одержала волевую победу над «Линаресом» в Кубке Испании
Вчера, 23:23 Комментарии10
Гол Черышева на 93-й минуте вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании
Вчера, 20:13 Комментарии13
Хет-трик Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Ванном» в 1/16 финала Кубка Франции
04 января Комментарии22
Сортировать
Все комментарии
dima556
dima556 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 июля 2020 в 10:12
Да в Динамо вроде ситуация пока что нормальная)
Альфи
Альфи ответ iri13 (раскрыть)
06 июля 2020 в 20:28
Ириша ЧЕМПИОНСТВОМ! Передай на кронверке всем поздравления,у меня там доступа нет.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 июля 2020 в 14:49
Красавцы, зенитчики! От всей души принимайте поздравления с заслуженным чемпионством) Азмун и Дзюба..Ну что ты будешь против них делать? С очередным титулом, сине-бело-голубые!
yrasikos22
yrasikos22 ответ Командир танка (раскрыть)
06 июля 2020 в 13:57
Уровень Рпл упал,Лига Европы это показала,мало клубов конкурентноспособных,5ка та что сильнейшая,все остальные клубы слабые и это проблема...
Константин Белых
Константин Белых
06 июля 2020 в 13:40
Ну что бомжи вот и чемпионы вы. Радуйтесь такому чемпионству. Чемпионству судей фарм клубов и админ ресурса. Чтоб показать свою истинную мощь желаю вам в группе команды второго места (Ман сити Дортмунд Интер). Покажете кто там папа..
iri13
iri13
06 июля 2020 в 12:00
sir_Alex
sir_Alex
06 июля 2020 в 10:34
С чемпионством адекватных болельщиков «Зенита», коих не так много.
Трезвый повар
Трезвый повар
06 июля 2020 в 09:59
Поздравляю болельщиков Зенита с победой в чемпионате. Завоевали чемпионство уверенно, без шансов для соперников
zeni
zeni
06 июля 2020 в 08:55
Поздравляю Зенит с Чемпионством!
SHMEL
SHMEL
06 июля 2020 в 08:53
С чемпионством
STVA 1
STVA 1 ответ Дрючик 76 (раскрыть)
06 июля 2020 в 08:21
Конечно...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
06 июля 2020 в 07:47
Грамотная игра в обороне - это тоже искусство и к пешеходству не имеет никакого отношения. А бесшабашная игра в атаку и забытой обороной - это не по мне.
VAN ARM
VAN ARM
06 июля 2020 в 06:29
сегодня победили они )))будем бороться за следующий титул))))
Leha-ha50
Leha-ha50
06 июля 2020 в 06:28
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с победой в Тинькофф РПЛ. При этом, хэштегом она отметила баскетбольный клуб, а не футбольный. Впоследствии она удалила сториз в своем Instagram.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Тина в своем репертуаре!!!
Бабка за Питер
Бабка за Питер
06 июля 2020 в 06:26
Ох не зря мне пенсионный возраст подняли! Пойду соседкам скажу, что наш Зенит - чемпион! Да буду на работу собираться! УРА!
Карина Кари
Карина Кари
06 июля 2020 в 05:54
    Hypnoz
    Hypnoz
    06 июля 2020 в 02:51
    Гы-гы-гы ! Опять пенальти липовый !
    prinzЫп
    prinzЫп ответ Командир танка (раскрыть)
    06 июля 2020 в 01:16, ред.
    1. Вот именно, осенью увидишь "сильнейший уровень" твоего Зенита, без Газпрома..))
    2. С баблом Газпрома и его влиянием на РПЛ, РФС, КДК и т.д, любой может стать ТИПА великим тренером, как твой хохол.
    3. И кстати твой "великий тренер", раньше, когда был футболистом и вначале тренерского пути (до Зенита), ещё как-то был похож на человека, но как только стал тренером Зенита, понюхал денежку Газпрома (народные деньги) пафос и высокомерие прёт из всех щелей...
    Дрючик 76
    Дрючик 76 ответ STVA 1 (раскрыть)
    06 июля 2020 в 00:58
    В целом согласен,но без нашего клуба совсем тоскливо будет!)))
    амурец
    амурец
    06 июля 2020 в 00:53
    поздравления Зениту с чемпионством, теперь глянем на них в ЛЧ
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Против_всех (комментарий удален) (раскрыть)
    06 июля 2020 в 00:22
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    06 июля 2020 в 00:18
    осталось спартаку впихнуть и можно сказать послекарантийный сезон удался
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    06 июля 2020 в 00:14, ред.
    Два.......два раза подряд !!!!!!!!!
    Всех кто верил в это...включая Геннадия Сергеевича - с Праздником !!!!!!!!

    DNK74_02
    DNK74_02
    06 июля 2020 в 00:13
    С победой, Питер! "Зенит" - чемпион!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
    06 июля 2020 в 00:11
    Самое красивое в футболе - это счет на табло, остальное - это лирика.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    06 июля 2020 в 00:07
    чемпионское видео кинь)) там много видюх, с раздевалки, монтированное. Сам бы кинул но не знаю как
    Альфи
    Альфи
    06 июля 2020 в 00:07
    Эх, моя Рома по-моечке летит нет счастья в жизни
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    06 июля 2020 в 00:03
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Альфи (раскрыть)
    06 июля 2020 в 00:02
    советую скататься
    Альфи
    Альфи ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    06 июля 2020 в 00:01
    Может, мы тут недавно в Утрише еще не были
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100