Игроки «Оренбурга» заразились коронавирусом от стюардессы

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09 июля 2020, 07:37

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как игроки основного состава команды заразились коронавирусом. Это произошло 21 июня, когда «Оренбург» возвращался на самолёте из Москвы после игры с «Локомотивом».

Все пацаны летели в самолёте два с половиной часа. Взяли тесты у пилотов, бортпроводниц. У одной из стюардесс обнаружили коронавирус. Мы сели, пролетели, и у нас прошла эта вспышка по команде.

Напомним, «Оренбург» не стал выставлять молодёжный состав на матчи с «Краснодаром» и «Уралом». Клубу засчитали два технических поражения.