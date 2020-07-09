Игроки «Оренбурга» заразились коронавирусом от стюардессы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как игроки основного состава команды заразились коронавирусом. Это произошло 21 июня, когда «Оренбург» возвращался на самолёте из Москвы после игры с «Локомотивом».
Все пацаны летели в самолёте два с половиной часа. Взяли тесты у пилотов, бортпроводниц. У одной из стюардесс обнаружили коронавирус. Мы сели, пролетели, и у нас прошла эта вспышка по команде.
Напомним, «Оренбург» не стал выставлять молодёжный состав на матчи с «Краснодаром» и «Уралом». Клубу засчитали два технических поражения.
Просто от рук заболевшего не заразиться
Просто от рук заболевшего не заразиться
Красота стюардесс порой притупляет осторожность...
Но жёнам наверно другую версию рассказали.....
Красота стюардесс порой притупляет осторожность...
Но жёнам наверно другую версию рассказали.....
Чтобы от неё заразиться, она должна была чуть ли не в рот чихнуть футболистам.
Он не передаётся просто по воздуху. Только капельным путём
У нас родственники, 4 человека. Двое болели, двое нет. Хотя живут все вместе в однокомнатной квартире
Чтобы от неё заразиться, она должна была чуть ли не в рот чихнуть футболистам.
Он не передаётся просто по воздуху. Только капельным путём
У нас родственники, 4 человека. Двое болели, двое нет. Хотя живут все вместе в однокомнатной квартире
Просто угораю над Газпромоненавистниками, игрокам и стюардессе здоровья!
Просто угораю над Газпромоненавистниками, игрокам и стюардессе здоровья!