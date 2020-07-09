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Игроки «Оренбурга» заразились коронавирусом от стюардессы

09 июля 2020, 07:37

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как игроки основного состава команды заразились коронавирусом. Это произошло 21 июня, когда «Оренбург» возвращался на самолёте из Москвы после игры с «Локомотивом».

Все пацаны летели в самолёте два с половиной часа. Взяли тесты у пилотов, бортпроводниц. У одной из стюардесс обнаружили коронавирус. Мы сели, пролетели, и у нас прошла эта вспышка по команде.

Напомним, «Оренбург» не стал выставлять молодёжный состав на матчи с «Краснодаром» и «Уралом». Клубу засчитали два технических поражения.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ feris1 (раскрыть)
10 июля в 06:40
Чтобы заразиться через рукопожатие, должно сложиться миллион факторов: заболевавший должен в эту руку чихнуть, а второй человек должен дотронуться не до лица, а засунуть руки в рот/нос/глаза.

Просто от рук заболевшего не заразиться
Kosmos58
Kosmos58
09 июля в 18:56
Ребята, ваши шутки в данном случае не уместны!!!
Давайте думать
Давайте думать
09 июля в 13:01
Надо было как Тамбов , на поезде!!!
Estiva
Estiva
09 июля в 11:45
Коронавирусом иммунодефицита человека
порт
порт
09 июля в 10:36
А ещё и алименты кому то придётся платить.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
09 июля в 10:33
Видимо контакт со стюардессой был более тесный
112910415
112910415
09 июля в 10:12
ужас
ssmith589
ssmith589
09 июля в 10:03
Откопали стюардессу... :)
feris1
feris1 ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
09 июля в 10:02, ред.
Заразиться также можно и через рукопожатие и если ты взял предмет в руки или взялся за него за который держался инфицированый,а потом например дотронулся до лица.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
09 июля в 09:46
На все воля Всевышнего
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 09:26
Все равно заразились бы.Ограниченное пространство,2,5 часа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
09 июля в 08:55
Там все были в масках. И стюардессы и игроки (*должны были быть)
Дикий мужчина
Дикий мужчина
09 июля в 08:46
Нужно было стюардов брать, как в Спартаке, гыгы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 08:09, ред.
Ну с кем не бывает.....
Красота стюардесс порой притупляет осторожность...
Но жёнам наверно другую версию рассказали.....
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
09 июля в 08:05
Бредятина
Чтобы от неё заразиться, она должна была чуть ли не в рот чихнуть футболистам.
Он не передаётся просто по воздуху. Только капельным путём
У нас родственники, 4 человека. Двое болели, двое нет. Хотя живут все вместе в однокомнатной квартире
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ mihaluch (раскрыть)
09 июля в 07:59
Дак против империи зла вся Москва настроена. Они и подсунули, лишили Зенит шести очков.
Просто угораю над Газпромоненавистниками, игрокам и стюардессе здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 07:53
Так вот оно где собака порылась...
Аксинья
Аксинья
09 июля в 07:51, ред.
Наверно ходила и терлась ляхами об игроков, ну прямо беда с этими красотками...
mihaluch
mihaluch
09 июля в 07:50
И кто же это бактериологическую войну Оренбургу объявил?
shlomo
shlomo
09 июля в 07:42
Ситуация патовая....но значит не судьба...
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 07:41
одна стюардесса на всех))))))
Brigar
Brigar
09 июля в 07:40
Маловероятно, но бывает.
КЭТиК
КЭТиК
09 июля в 07:38
А нечего по бабам шастать.
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