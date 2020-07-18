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РФС представил сборные СССР всех времен по версии региональных федераций

18 июля 2020, 10:53

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал составы сборных СССР всех времен по версии межрегиональных объединений и входящих в их состав региональных федераций.

Состав символических сборных определялся с помощью голосования в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Пользователям был предоставлен выбор из четырех футболистов на каждую позицию схемы 4-4-2, которые провели наибольшее число матчей за сборную СССР. Голосование поддержало 79 региональных федераций, разделенные на межрегиональные объединения по географическому принципу.

10 июля исполнилось ровно 60 лет победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года.

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Все комментарии
Великий Пу
Великий Пу ответ Армейская душа (раскрыть)
19 июля в 02:08
Москва,спалёная пожаром,
Французу отдана?
Великий Пу
Великий Пу ответ волгодон 2 (раскрыть)
19 июля в 02:03
Вместо кого?Блохина или Стрельцова?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 июля в 15:03
Вратарь и оба форварда вне конкуренции, по остальным можно спорить до хрипоты, но какую версию ни выдвигай по-любому будет очень хорошо.
Adolf33
Adolf33
18 июля в 13:13
Многих можно еще вспомнить: Буряк, Мунтян, Черенков, Понедельник, Кипиани, Шенгелия, Дасаев...
Алейникова, думаю, включили, чтобы хоть кто-то из Белоруссии был. Были и лучше футболисты.
Но я даже для "скамейки" не вижу "лазурно-голубых": ни Левы Бурчалкина, ни ЖелУдкова, ни Калдырина. Нет для них места даже мячи подавать....-((
Армейская душа
Армейская душа
18 июля в 12:43
"Да - были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри!"

(с) "Бородино"
Rattlehead
Rattlehead ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 июля в 12:19
Есть, в сборной по версии "Центра".
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 12:16
Из советских игроков можно составить две а то и три сборные причём получится одна лучше другой.
cska vperiod
cska vperiod
18 июля в 12:14
Это не та сборная которая может быть, Черенков, Понедельник, Банишевский, легендарный технарь Кипиани, Шенгелия это те, которых сейчас вспомнил.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 11:19
Во времена Алейникова, были игроки и покруче. Тот же Заваров намного креативнее был.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 11:04
Жаль Черенкова нет.
волгодон 2
волгодон 2
18 июля в 11:00
Для Виктора Понедельника места не нашлось.
Columb
Columb
18 июля в 11:00
Дальний Восток ближе к истине.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 10:54
Дааа!Были игроки!
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