РФС представил сборные СССР всех времен по версии региональных федераций

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18 июля 2020, 10:53

Российский футбольный союз ( РФС ) опубликовал составы сборных СССР всех времен по версии межрегиональных объединений и входящих в их состав региональных федераций.

Состав символических сборных определялся с помощью голосования в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Пользователям был предоставлен выбор из четырех футболистов на каждую позицию схемы 4-4-2, которые провели наибольшее число матчей за сборную СССР . Голосование поддержало 79 региональных федераций, разделенные на межрегиональные объединения по географическому принципу.