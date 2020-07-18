РФС представил сборные СССР всех времен по версии региональных федераций

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал составы сборных СССР всех времен по версии межрегиональных объединений и входящих в их состав региональных федераций.
Состав символических сборных определялся с помощью голосования в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. Пользователям был предоставлен выбор из четырех футболистов на каждую позицию схемы 4-4-2, которые провели наибольшее число матчей за сборную СССР. Голосование поддержало 79 региональных федераций, разделенные на межрегиональные объединения по географическому принципу.
10 июля исполнилось ровно 60 лет победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года.
Французу отдана?
Французу отдана?
Алейникова, думаю, включили, чтобы хоть кто-то из Белоруссии был. Были и лучше футболисты.
Но я даже для "скамейки" не вижу "лазурно-голубых": ни Левы Бурчалкина, ни ЖелУдкова, ни Калдырина. Нет для них места даже мячи подавать....-((
Алейникова, думаю, включили, чтобы хоть кто-то из Белоруссии был. Были и лучше футболисты.
Но я даже для "скамейки" не вижу "лазурно-голубых": ни Левы Бурчалкина, ни ЖелУдкова, ни Калдырина. Нет для них места даже мячи подавать....-((
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри!"
(с) "Бородино"
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри!"
(с) "Бородино"