Антисборная 28-го тура: «Спартак» избежал вылета, в РПЛ — свой Зидан

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вчера, 18:49

«Соккер.ру» собрал яркие истории осечек – с иронией оцениваем ошибки футболистов, что стоили очков.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит») – ассист тура

На ровном месте получил травму – желаем здоровья, сроки восстановления сообщат на днях. Но нельзя не отметить, что Лунев вышел на игру в Грозном без должной концентрации. Уже на шестой минуте голкипер подарил сопернику важный гол, не попав по мячу и подарив его сопернику, и хотя дальше так явно не ошибался, когда вратарь привозит, а команда не выигрывает – он в антисборной.

Защитники

Алексей Рыбин («Тамбов»)

Атака, в которой «Арсенал» заработал пенальти усилиями Луценко – прострелил, а защитник сыграл рукой, началась после грубой ошибки Рыбина. Позже Кангва акулой плавал по флангу Алексея, а в конце матча Рыбин исчез с фланга, что помогло «оружейникам» разогнать атаку, которая завершилась победным голом Луценко. Защита «Тамбова» позиционно смотрелась так, словно они все играют в ФНЛ .

Павел Маслов («Спартак») – автогол тура

Знаете, в чем вина? В том, как встречал мяч – пришлось пытаться выбить его ударом-скорпиона. Сыграл неуклюже, и поскольку автогол Маслова стал для «Сочи» победным, то юный защитник в антисборной. Павлу всего 20 лет, набирается опыта и в обороне не всегда ошибается. Но иногда и самые невезучие попадают в этот список, особенно если на их счету решающий ляп всего матча.

Максим Карпов («Крылья Советов»)

Самарцы «гениально» перестраивались против «Динамо». Упустили Филиппа, затем Карпов привез пенальти, суммарно у москвичей собралось 8 ударов в створ ворот Фролова. Максим сыграл не лучше, чем его напарник, «Крылья Советов» могли пропустить больше – если бы Панченко бил точнее. Но и так уступили и в теории еще могут быть последними в таблице. Защита «Крыльев Советов» подвела Талалаева.

Мурило Серкейра («Локомотив»)

Ладно – пенальти, можно поспорить, чего больше, грубого нарушения или желания атакующего игрока упасть. Но оцените парадокс: «Локомотив» владел мячом 75 % времени, «Уфа» — 25 %. Но у хозяев 7 ударов в створ, у гостей – 6. Причем многие из пределов штрафной площади. Чорлука сыграл нормально, а вот Мурило не справлялся, хотя форварды «Уфы» привычно среди героев тура не числятся, а три удара нанесли защитники Евсеева. Но и на стандартах фавориту нельзя ошибаться.

Заурбек Плиев («Динамо») – Зидан тура

Попович словесно задел родителей Плиева – Заурбек отреагировал в стиле Зидана, только толкал рукой, а не бил головой. Вопросов сразу три. Первый: защитник вышел из себя только из-за слов соперника, или также из-за того, что Новиков за минуту до этого сделал ему выговор? Второй вопрос: неужели Плиева первый раз провоцируют? Третий: почему не подождать две минуты и не ответить Поповичу за полем, избежав красной? В «Динамо» заявили, что оштрафуют Заурбека, поступил непрофессионально, провокация – причина, но не оправдание.

Полузащитники

Наиль Умяров («Спартак»)

В принципе, и Зобнин, и Умяров провалили игру в атаке – Роман отметился одним ударом, а его молодой коллега остался без личных акцентов, не считая паса под чужой выстрел. Но одно результативное действие не спасло «Спартак», который лишился Бакаева на игру в Сочи. Умяров вышел на поле уставшим, забраковал каждый четвертый пас, пытался идти в борьбу, однако изюминки в его действиях точно не было. Слабо сыграл, не смог выделиться.

Эмилиано Ригони («Зенит»)

Как обычно бывает, если команда празднует чемпионство и на поле оказываются резервисты, концентрация теряется. Винить «Зенит» странно, а вот винить Ригони нужно. Некоторые фанаты петербуржской команды пытаются списать вторую желтую на совесть Вилкова – судья матча в Грозном не так давно назначил странный пенальти в ворота чемпионов. Но теперь вина Ригони. Аргентинец, имея желтую, не оценил позицию Глушакова и врезался тому бутсой в стопу. Вторая желтая оставила «Зенит» в меньшинстве и без волевой победы.

Денис Попович («Крылья Советов»)

Хавбеки «Урала» во главе с Бикфалви плохо сыграли против «Краснодара», но никто из них не оскорблял чужих родителей. Провокаторам тоже место в антисборной, особенно если речь о словесной перепалке в добавленное время проигранного матча. Поповичу повезло, что судья еще и его не удалил – не разобрался. Но Денис, который после прихода в «Крылья Советов» выделялся и был героем в прошлом туре, в этом ничем конкретным в Москве не запомнился. А завершил матч провокацией — поведение не красит хавбека.

Нападающие

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Сбавил после карантина, один из лучших снайперов первой части сезона без голов в шести играх подряд. Против «Оренбурга», хотя «Ростов» владел инициативой и нанес 14 ударов, центральный нападающий команды Карпина не нашел возможность хотя бы раз пробить по воротам. Поскольку в середине второго тайма стало понятно, что «Ростов» де-факто в меньшинстве, то форварда заменили. Плохо лишь, что резервист Прошляков не лучше.

Эдер («Локомотив») – бесполезность тура

Если закопать столб у чужой штрафной, то в него тоже пару раз попадут, как попадают в Эдера. От португальца ждешь большего, а у него один удар за матч против «Уфы». Силовой форвард не справился с плотной защитой, ничем не отметился. «Локомотив» снова нарывался на поражение, но спас Фарфан. Эдер делает команду слабее, но при этом автоматически получил новый контракт. Пока Смолов учит игроков «Сельты» посылать друг друга на три буквы, португалец 7 матчей подряд без голов или ассистов в «Локомотиве».

Главный тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

До матча надо было придумать хитрый план на игру, дисквалификация – не оправдание. Тедеско поставил предсказуемый состав, вечную схему. Ничего нового, только Бакаев не мог играть, поэтому тройка в центре была не такой, как привыкли. И замены получились странными: Мирзов ничего в игру не привнес. «Спартак» проиграл очередной матч, хотя нужны были именно три очка. Футболисты тоже виноваты, но и Доменико пока предсказуемый «жонглер».

Не пенальти тура. Понсе против Заболотного

Не хочется, чтобы спор об эпизоде превращался в выбор цвета того самого платья – момент простой, поэтому сразу уточнение: в правилах нет ни слова, что если вратарь коснулся мяча первым, то его подножка уже не нарушение правил. Понсе открывался путь к воротам, есть лишение возможности забить и повод для одиннадцатиметрового. Не гарантия, но повод! Судья матча «Сочи» и «Спартака» должен был смотреть повтор – как минимум, а этого не сделал. Вредная для всех клубов новая практика.

Жест тура. Средний палец Кикнадзе фанатам «Локомотива»

Как ребенок. Никакие слова с трибун седого взрослого мужчину не должны выводить из себя, в футбол Кикнадзе пригласили не угрозами и шантажом, сам пошел. И Семина сам убрал. Директор «Локомотива» после матча общался с фанатами клуба без эксцессов и попросил прощения за несдержанность, но мем создал – Кикнадзе припомнят средний палец фанатам. Особенно если игра «Локомотива» будет такой унылой, как сейчас у них и у «Спартака». Разница лишь в везучести и наличии парочки опытных лидеров, а так москвичи – два сапога пара.