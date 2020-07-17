Антисборная 29-го тура: Набабкин в ручном режиме и отсутствие легионеров

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вчера, 18:03

Футбол — игра ошибок, «Соккер.ру» не стесняется о них говорить. Антисборная прошедшего тура — на ваших экранах.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»)

Украинец Годзюр легионером в РПЛ не считается, так как имеет российский паспорт и не имеет матчей за свою национальную сборную. В 29-м туре выбирали между Ярославом и стражем ворот «Оренбурга» Климовичем, который пропустил четыре мяча от «Зенита» при двух сэйвах. Но если белорус мало чем мог помочь своей команде в игре с чемпионом, который на две головы выше, то Годзюр отчетливо поспособствовал победе «Арсенала»: опытный вратарь забыл о вероятности удара в ближний угол, а Пантелеев это заметил и исполнил. Гол, забитый прямым ударом с не самого опасного штрафного, оказался решающим в матче, который «Урал» проиграл.

Защитники

Максим Ненахов («Ахмат»)

Ненахову повезло в середине первого тайма, что VAR подсказал главному арбитру, что Максим нарушал правила на Айртоне за пределами штрафной, иначе на совести защитника был бы еще и пенальти. Впрочем, Ненахов и так не справился, ему еще повезло, что главного мучителя Айртона заменили после часа игры, чтобы поберечь перед кубковым матчем с «Зенитом», зато в концовке правый защитник своей пассивной фигурой закрыл вратарю обзор на момент удара Тиля и помог «Спартаку» сделать счет крупным.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Нормальная игра Набабкина в дерби — ничего выдающегося, но нормальная, кроме одного эпизода, обошедшегося ЦСКА очень дорого. А раз так, добро пожаловать в антисборную, Кирилл Анатольевич! Сложно объяснить, что заставило опытного защитника вести верховую борьбу с вытянутой вверх рукой. Может быть, Набабкин — большой фанат группы Queen и Меркьюри, решил отметить 35-ю годовщину культового выступления на Live Aid фирменным жестом Фредди? Такое объяснение сгодится, потому что с точки зрения футбола это глупая и необъяснимая ошибка.

Андрей Семенов («Ахмат»)

В первом тайме Семенову повезло — две его потенциально результативных ошибки аннулировал VAR : гол Понсе был отменен, а игру рукой в штрафной площади признали легитимной. Но Андрей не воспользовался вторым шансом и продолжил играть через пень-колоду, Соболев перед своим голом двумя финтами отправил защитника сборной России в буфет, а удар Тиля Семенов пытался накрыть вместе с Ненаховым. Чем все закончилось, вы знаете.

Сергей Петров («Краснодар»)

Ставим правого защитника «Краснодара» на левый фланг, где он тоже может сыграть. Удаление в матче с «Крыльями Советов» не является причиной попадания Петрова в антисборную, красная карточка — апофеоз безалаберной игры крайнего защитника в Самаре, где он почти 9 лет назад запустил свою профессиональную карьеру. Глушенков, Зиньковский и Смирнов оказались для Сергея слишком шустрыми.

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар»)

Та же самая история и с Газинским: играл, словно по щиколотку в песке, когда в игре появлялись скорости. Стоячий футбол с короткими и средними передачами Юрию удается лучше, а вот в динамике он теряется, не успевает закрывать зоны, пропускает единоборства и возможности для отборов.

Денис Глушаков («Ахмат»)

Конечно, хотел себя проявить в матче со «Спартаком», чувствовалась заряженность на игру и спортивная агрессия, но запомнился удар Дениса в небеса из выгодной позиции и то, как он прокатился на заднице, пытаясь остановить мощный проход Жиго, предшествовавший второму голу «Спартака». Справедливости ради нужно отметить, что около часа Денис играл на непривычной для себя позиции — справа в атаке, но это частности, а игра против бывшего клуба Глушакову не удалась.

Алан Дзагоев ( ЦСКА )

Не получилось и у Дзагоева порадовать фанатов ЦСКА . Алан получил место в стартовом составе из-за дисквалификации Сигурдссона, но за отведенные ему 56 минут запомнился двумя неточными передачами и большим количеством брака. Заменой в начале второго тайма тренерский штаб «армейцев» дал красноречивую оценку несуразной игре Дзагоева.

Дмитрий Ефремов («Урал»)

На несколько минут больше Дзагоева провел на поле в матче с «Арсеналом» еще один воспитанник Академии имени Коноплева и бывший футболист ЦСКА . В атаке Ефремов ничем не запомнился, зато помог «Арсеналу» открыть счет: во время углового опекал Хлусевича и сыграл максимально наивно, позволив защитнику переправить мяч в ворота.

Нападающие

Владимир Ильин («Ахмат»)

А он точно был на поле? Может быть, забыл выйти? Форвард «Ахмата» провел почти час в шапке-невидимке, в среднем раз в пять минут касался мяча, причем в большинстве случаев это завершилось потерями. Удары по воротам? Был один, кажется. Из офсайда. По всем правилам проверить Максименко не удалось. Наконечник атак «Ахмата» оказался затупленным.

Иван Игнатьев («Рубин»)

Слуцкий продолжает лелеять талант Игнатьева, но форвард от матча к матчу только разочаровывает. Посмотрите на игру Ивана, вам покажется, что это измотанный жизнью и пресыщенный победами мастер, который уже всем все доказал. Игнатьев играет с постоянным осознанием собственной значимости, хотя мог бы уже сейчас колотить голы и получать признание, если бы закатал рукава и захотел бы быть полезным.

Тренер

Игорь Шалимов («Ахмат»)