Сборная 29-го тура: восставшие спартаковцы и пенальти-бой

1595011139

вчера, 21:38

Предпоследний раунд РПЛ принес «Спартаку» долгожданную победу, а «Локомотиву» — Лигу чемпионов. «Соккер.ру» советует брать пример с лучших!

Вратарь

Евгений Фролов («Крылья Советов»)

Вратаря было выбрать трудно, сразу несколько вратарей сыграли солидно и оставили свои ворота в неприкосновенности. Это и сам Фролов, и его визави по матчу с «Краснодаром» Сафонов, и Песьяков с Дюпиным, чьих усилий хватило для еще одной нулевой ничьей — в матче «Рубина» и «Ростова». Вспоминаются и два сэйва Максименко при счете 1:0, «Спартак» мог свернуть с победного шоссе без вратарских подвигов. Выберу Фролова, потому что он остановил одну из ярчайших атак РПЛ , но у вас может быть другое мнение.

Защитники

Даниил Хлусевич («Арсенал»)

В отсутствие Кирилла Комбарова справа в обороне у «Арсенала» действует 19-летний Даниил Хлусевич, если он продолжит в том же духе, то капитан может и не вернуться в состав. Понравилась зрелая игра юного футболиста, связка с Пантелеевым на правом фланге выглядит весьма перспективной, а еще Даниил забил в ворота «Урала», этот гол стал дебютным для него в РПЛ .

Самуэль Жиго («Спартак») — проход тура

У защитника «Спартака» в любом матче может найтись весомый повод, чтобы ошибиться, но Жиго против «Ахмата» сыграл безупречно, да еще и голевой момент для Соболева подготовил роскошным проходом по центру сквозь толпу соперников. И ведь не впервые проворачивает такой трюк!

Мурило Серкейра («Локомотив»)

Защитники ЦСКА подставили свою команду под удар — Дивеев и Набабкин привезли по пенальти, а их коллеги из «Локо» сыграли спокойно и уверенно, в очередной раз просится в символическую сборную Мурило, который сейчас выглядит лидером обороны «Локо», пусть даже рядом действует опытнейший вице-чемпион мира Чорлука. Бразилец по-царски останавливал атаки «армейцев», особенно в воздухе, где выиграл 10 единоборств, но и чистых отборов собрал достаточно.

Айртон («Спартак»)

На своей бровке носился электричкой мимо «нищих» Глушакова и Ненахова. Когда бразилец действует сбалансированно, а команда держит в уме его подключения и логично перестраивается, то у «Спартака» получается очень сильный и быстрый левый фланг. В порядке у Айртона и другие цифры: 92% точных передач, 4 успешных обводки, 2 отбора.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Зобнин может и хочет быть лидером «Спартака», во всех летних матчах Роман выглядел здорово, даже во встрече с ЦСКА , которую не доиграл из-за необдуманного поступка. А вот с «Ахматом» вице-капитан «Спартака» расправился блестяще: открыл счет дальним ударом, а в концовке добавил к своей статистике «ассист» — помог Гусу Тилю забить.

Владислав Пантелеев («Арсенал») — мастер стандартов

Этот полузащитник зарекомендовал себя в качестве мастера исполнения стандартов еще в «Спартаке-2» и молодежной сборной России, а теперь и на уровне РПЛ начинает демонстрировать свои суперспособности: в игре с «Уралом» у Владислава «ассист» с углового и гол прямым ударом со штрафного. Весомый вклад в гостевую победу.

Алексей Миранчук («Локомотив») — пенальтист тура

Победный дубль Алексей оформил ударами с одиннадцатиметровой отметки, но разве для этого не нужно мастерство и железные нервы, когда бьешь пенальти Акинфееву в добавленное ко второму тайму время, а на кону путевка в Лигу чемпионов? Миранчук — нареченный лидер «Локомотива», он старается быть лидером во всем.

Хвича Кварацхелия («Рубин») — дриблер тура

Только невезение и нелепое стечение обстоятельств помешали Хвиче отметиться результативным действием в матче с «Ростовом», но грузинский полузащитник показал игру, которой легко залюбоваться даже без голов и «ассистов». Кварацхелия четырежды угрожал воротам Песьякова, отдавал острые передачи и 11 раз успешно шел в дриблинг. Космический показатель для РПЛ !

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит») — игрок тура

Азмун поучаствовал в каждом из четырех голов «Зенита» в ворота «Оренбурга»: уже на 2-й минуте матча неудачная обработка мяча Сердара привела к автоголу Малых, а во втором тайме иранец оформил дубль и поделился мячом с Артемом Дзюбой, хотя мог замахнуться на хет-трик.

Александр Соболев («Спартак»)

Соболев долго ждал свой первый гол за «Спартак» в домашнем матче, даже забил несколько мячей — два в ворота «Уфы» и один «Тамбову», но все они были отменены. Теперь же Александру улыбнулась удача: форвард грациозно раскачал Андрея Семенова и отправил мяч в ворота. Хороший тайм провел против «Ахмата»: постоянно был в борьбе, предлагал себя. В воскресенье форварды из этой символической сборной сыграют друг против друга в кубковом матче, это будет серьезная проверка для Соболева.

Тренер

Андрей Талалаев («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» снова выглядели боеспособной командой в матче с одним из лидеров РПЛ . «Краснодар» играл первым номером, но в остроте волжане не уступили «быкам». Не уступили и по счету. После прихода Талалаева «Крылышки» проиграли лишь однажды и трижды сыграли вничью с командами из первой пятерки. Если бы в Самаре решились убрать Божовича раньше, глядишь, сейчас не боялись бы вылета в ФНЛ , избежать которого теперь можно только с помощью решений в кабинетах. Руководство «Крыльев» поздно спохватилось, а Талалаев отлично делает свою работу.

Красота тура. Гол Эрика Биквалфи

Эрик Бикфалви после поражения от «Арсенала» сказал фразу настоящего лидера:

Лучше, если бы я не забил, но команда выиграла.

Для «Урала» и его болельщиков так было бы лучше, но тысячи незаинтересованных в результате матча зрителей ни за что не променяли бы сумасшедший гол Эрика на другой счет. Румынский полузащитник превратил подачу Кулакова в шедевр: сложился и исполнил изумительную бисиклету.