«Вальядолид» объявил о переходе в команду чилийского вингера .

34-летний футболист с опытом игры за «Эйбар», «Валенсию», «Сельту» и «Гранаду» заключил с испанским клубом контракт до 2022 года.

🤝🏻💜 Fabián Orellana, new #RealValladolid player until 2022. Welcome!#pucela pic.twitter.com/Kqb264JIIX