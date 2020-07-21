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Эдер продлил контракт с «Локомотивом»

21 июля 2020, 15:45

«Локомотив» продлил сотрудничество с нападающим Эдером.

Как сообщается, «железнодорожники» воспользовались опцией в соглашении с 32-летним форвардом и продлили контракт с игроком ещё на год.

Ранее появились слухи о том, что Эдер может продолжить карьеру в Турции.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Верг (раскрыть)
22 июля в 18:52, ред.
Почитайте статью на чемпионате, особенно концовку.
Верг
Верг ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
22 июля в 18:50, ред.
никто там ничего не выплатил, взяли вдову за 50 к в месяц полы мыть
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Верг (раскрыть)
21 июля в 20:51, ред.
А ничего, что Локо выплатил два ляма и ещё лям агент и клуб взял вдову на работу с зп 65000?
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 18:55
это не похоже на усиление))
Смольчик
Смольчик
21 июля в 16:45
Это на совести Локо.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 16:36
Нормальный вариант
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 16:26
А говорили , что Николичу он не нужен ? Наверно он Кикнадзе нужен ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 июля в 16:11, ред.
Тот редкий случай когда и своим ....и болельщикам соперников - в радость....
И вам приятно следить за его "функциями"....и противникам опасаться нечего....))
Верг
Верг
21 июля в 16:10, ред.
У локомотива футболист умер, семья нигроша не получила, но зато кикнадзе продлил контракт с португальской пальмой
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 16:06
Я как болельщик Локо тоже
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
21 июля в 16:05
Я только "за"...))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 15:55
Возраст это не главное,у него кроме забивания голов ещё много функции и например модели Семина он очень подходил.И они ему не новый контракт дали,а продлили старый
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
21 июля в 15:53
Все правильно сделали,прежде чем кого-то отпустить,на его место нужно кого-то приобрести.В хорошей форме Эдер очень полезен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 15:53, ред.
Вообще край...
Парень старше Николича...
Забивает реже чем Гильерме....
А они ему новый контракт....
Браво Кикнадзе !!!!!!!
(конечно если это не утка))))
Байкал-38.
Байкал-38.
21 июля в 15:52
Если это будет подтверждено официально, то буду просить Soccer.Ru разрешить в сторону руководства ЛОКО ругаться матом!!!
А по другому уже нельзя............................
амурец
амурец
21 июля в 15:50
Да пипец
beefs
beefs
21 июля в 15:47
это он правильно сделал...
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