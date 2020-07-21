Эдер продлил контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» продлил сотрудничество с нападающим Эдером.
Как сообщается, «железнодорожники» воспользовались опцией в соглашении с 32-летним форвардом и продлили контракт с игроком ещё на год.
Ранее появились слухи о том, что Эдер может продолжить карьеру в Турции.
И вам приятно следить за его "функциями"....и противникам опасаться нечего....))
И вам приятно следить за его "функциями"....и противникам опасаться нечего....))
Парень старше Николича...
Забивает реже чем Гильерме....
А они ему новый контракт....
Браво Кикнадзе !!!!!!!
(конечно если это не утка))))
Парень старше Николича...
Забивает реже чем Гильерме....
А они ему новый контракт....
Браво Кикнадзе !!!!!!!
(конечно если это не утка))))
А по другому уже нельзя............................
А по другому уже нельзя............................