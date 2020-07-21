Эдер продлил контракт с «Локомотивом»

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21 июля 2020, 15:45

«Локомотив» продлил сотрудничество с нападающим Эдером.

Как сообщается, «железнодорожники» воспользовались опцией в соглашении с 32-летним форвардом и продлили контракт с игроком ещё на год.

Ранее появились слухи о том, что Эдер может продолжить карьеру в Турции.