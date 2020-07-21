«Челси» хочет обменять Кепу на Тер Штегена

1595333241

21 июля 2020, 15:07

«Челси» намерен предложить обмен каталонскому клубу.

Как сообщается, «синие» хотят заполучить голкипера «Барселоны» .

«Челси» готов включить в сделку , чтобы снизить запрашиваемую цену за немецкого вратаря.

Ранее стало известно, что Тер Штеген хочет хочет зарабатывать в «Барселоне» 10 млн евро в год.