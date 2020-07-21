«Челси» хочет обменять Кепу на Тер Штегена

«Челси» намерен предложить обмен каталонскому клубу.
Как сообщается, «синие» хотят заполучить голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.
«Челси» готов включить в сделку Кепу Аррисабалагу, чтобы снизить запрашиваемую цену за немецкого вратаря.
Ранее стало известно, что Тер Штеген хочет хочет зарабатывать в «Барселоне» 10 млн евро в год.
С этим руководством возможно все, наверное поэтому Челси предложил такой вариант)
С этим руководством возможно все, наверное поэтому Челси предложил такой вариант)
Тем более платит Абрамович)
Тем более платит Абрамович)