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«Челси» хочет обменять Кепу на Тер Штегена

21 июля 2020, 15:07

«Челси» намерен предложить обмен каталонскому клубу.

Как сообщается, «синие» хотят заполучить голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.

«Челси» готов включить в сделку Кепу Аррисабалагу, чтобы снизить запрашиваемую цену за немецкого вратаря.

Ранее стало известно, что Тер Штеген хочет хочет зарабатывать в «Барселоне» 10 млн евро в год.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
22 июля в 15:36
Вот именно.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ dimagas2 (раскрыть)
22 июля в 09:57
Думаешь, это менее вероятно чем выкуп за 80 в последний день ТО вратаря отнюдь не европейской звезды?
рус фан
рус фан
22 июля в 03:58
каталонские если совершат такой обмен посмешат неплохо, Штеген заслуживает 10 млн, ему надо просто пойти навстречу и подписать еще лет на 6-7 с ним соглашение.
RUPRICHT
RUPRICHT
22 июля в 00:02
ХОРОШЕН ЖЕЛАНИЕ ！ШТЕГЕН ЕЩЕ НЕ ЗАРАБОТАЛ 10 ЛИМОНОВ！？
Ruslan3132
Ruslan3132
21 июля в 20:51
    BARRRS
    BARRRS
    21 июля в 20:12
    Конечно не тока Рома хотел бы видеть Штегена у себя.
    Стеллс
    Стеллс
    21 июля в 19:50
    Кепа это который Сарри нахрен при всех послал?Суперклуб.Что только не придумают журналисты.Штеген купил дом в Барселоне,раньше он жил в квартире в центре.Ребёнок маленький.Море,солнце и переехать,где там этот Челси находится.Смешно.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 июля в 19:25
    Неужели Барса согласна
    волгодон 2
    волгодон 2
    21 июля в 19:06
    наивные чукотские мальчики (с) )
    Romeo 777
    Romeo 777
    21 июля в 18:59, ред.
    Да ну нет...Кепа это что-то с чем-то, походу, сломался психологически после расставания с девушкой своей (если верить слухам), иначе непонятно, как можно допускать такие ляпы, за Атлетик то норм играл...Тут если сам Тер Штеген не захочет этого трансфера, по ближе к зёмам своим Рюдигеру, Вернеру и возможно Хаверцу, а Барса в свою очередь поверит в то, что Кепа сможет заиграть нормально, но это бред) Больше шансов обменять с доплатой на Облака, ведь от Мораты они нас спасли арендовав с обязательным выкупом за 60 млн, а ранее Косту...и да, за Морату ещё торчат всю сумму, которую должны заплатить в это ТО.
    dimagas2
    dimagas2 ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
    21 июля в 18:43
    Ну загнул))Это практически не вероятно.
    dimagas2
    dimagas2
    21 июля в 18:41
    Еще накинем бакайоку на сдачу)))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    21 июля в 18:10
    Я серьёзно говорю, если Барселона осуществит этот обмен, не удивлюсь.
    С этим руководством возможно все, наверное поэтому Челси предложил такой вариант)
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6 ответ starche (раскрыть)
    21 июля в 18:01
    А чё это?! Театр балета загибается. Штеген и сам рад свалить.
    shlifen
    shlifen
    21 июля в 17:45
    То что начиналось как прикол теперь может стать реальностью =))) Если в Барсе решат даже просто РАССМАТРИВАТЬ подобное предложение - то клуб "всё"... В Барсе итак по большому счёту все держится на двоих - Месси в атаке, Штеген в обороне. Это ж надо уметь, слить кучу денег - и вообще не решить проблем команды...
    azkan
    azkan ответ ROMA DROGBA (раскрыть)
    21 июля в 17:08
    Хоть за сколько нужно обменять Кепу.
    Тем более платит Абрамович)
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    21 июля в 17:00
    Да нахрен бы он сдался. Лучше Облака за 120 выкупить
    VERSTECK
    VERSTECK
    21 июля в 16:21
    ахахахахаха, даже комментировать не буду)))это как обменять акинфеева на доннарумму)))
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    21 июля в 16:04
    Глупость какая...хотя это Барса,они последнее время себя дискредитировали на трансферном рынке,могут любую фигню сотворить
    mihaluch
    mihaluch
    21 июля в 15:29
    Сделка не состоится нереально.
    starche
    starche
    21 июля в 15:23
    Закатайте губу.
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 15:12
    нет это не решение))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    21 июля в 15:10
    Кепку на Шляпку. Нормальный обмен
    d4md9xc5kse7
    d4md9xc5kse7
    21 июля в 15:08
    Походу нормальный вариант
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