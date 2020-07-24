«Спартак» заинтересован в подписании защитника «Црвены Звезды»

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24 июля 2020, 19:38

«Спартак» намерен укрепить линию обороны.

Как сообщается, московский клуб заинтересован в подписании защитника «Црвены Звезды» . Потенциальная сумма трансфера оценивается в 2 млн евро.

Контракт 26-летнего футболиста с сербским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Дегенек имеет на своём счету 28 матчей и один гол за сборную Австралии. Игрок отправился с национальной командой на чемпионат мира 2018 года в России, однако так и не появился на поле.