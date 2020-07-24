«Спартак» заинтересован в подписании защитника «Црвены Звезды»

«Спартак» намерен укрепить линию обороны.
Как сообщается, московский клуб заинтересован в подписании защитника «Црвены Звезды» Милоша Дегенека. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 2 млн евро.
Контракт 26-летнего футболиста с сербским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Дегенек имеет на своём счету 28 матчей и один гол за сборную Австралии. Игрок отправился с национальной командой на чемпионат мира 2018 года в России, однако так и не появился на поле.
Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейта».
Постоянно из Сербии кого-то сватают.
Постоянно из Сербии кого-то сватают.
ПС - Хорош уток ! Утку - дзюпе!
ПС - Хорош уток ! Утку - дзюпе!
какая цена такое и качество)))
cska vperiodcska vperiod 11 / 756сегодня в 19:49
Как можно укрепить оборону за 2 млн.
мдаа ребята.. нашли над чем поржать конда гынер с кудрявым покупают в ЦСКА игроков и то дешевле..)
какая цена такое и качество)))
cska vperiodcska vperiod 11 / 756сегодня в 19:49
Как можно укрепить оборону за 2 млн.
мдаа ребята.. нашли над чем поржать конда гынер с кудрявым покупают в ЦСКА игроков и то дешевле..)
кстати, тот спартаковский трансфер был гениальным. серб настолько хорош, что целый год без клуба сидел в самомфутбольном возрасте :)
кстати, тот спартаковский трансфер был гениальным. серб настолько хорош, что целый год без клуба сидел в самомфутбольном возрасте :)