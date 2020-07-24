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«Спартак» заинтересован в подписании защитника «Црвены Звезды»

24 июля 2020, 19:38

«Спартак» намерен укрепить линию обороны.

Как сообщается, московский клуб заинтересован в подписании защитника «Црвены Звезды» Милоша Дегенека. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 2 млн евро.

Контракт 26-летнего футболиста с сербским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Дегенек имеет на своём счету 28 матчей и один гол за сборную Австралии. Игрок отправился с национальной командой на чемпионат мира 2018 года в России, однако так и не появился на поле.

Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейта».

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
25 июля в 09:26
Спартаку нужна пара действительно хороших защитников. Маслов с Гапоновым пока играют так, что и сказать противно. Нужен полузащитник вместо Умярова вроде Фомина из Уфы. Гусь Тиль тоже случайный игрок в команде вроде Роши. И, на мой взгляд, следовало бы сменить понтореза Понсе на хорошего нападающего.
ABir
ABir
25 июля в 02:47
Австралия и Црвена Звезда - гремучая смесь! Надо брать!
For56tas
For56tas
24 июля в 22:39
Жаль австралийца.
ошалевший
ошалевший ответ dino-hsv (раскрыть)
24 июля в 22:37
смотрел как в португалии играл против бенфики,в старте вышел и сожрал просто фланг,я офигел просто
For56tas
For56tas
24 июля в 21:30
Спартак еще в Австралии не позорился.
makkie
makkie
24 июля в 21:29
Что-то слабая утка.
Постоянно из Сербии кого-то сватают.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 июля в 21:11
Лажовый игрок, как раз на ферму самое то в пару к Кутепову, такой же.
denmig
denmig
24 июля в 21:11
Развенчаю Ваши слухи! - Спартак не заинтересован в подписании защитника побратимого клуба за эти деньги! Но линию обороны Спартак твердо намерен укрепить!
ПС - Хорош уток ! Утку - дзюпе!
Don trambon
Don trambon
24 июля в 20:57
VAN ARMVAN ARM 29 / 756сегодня в 19:56
какая цена такое и качество)))

cska vperiodcska vperiod 11 / 756сегодня в 19:49
Как можно укрепить оборону за 2 млн.

мдаа ребята.. нашли над чем поржать конда гынер с кудрявым покупают в ЦСКА игроков и то дешевле..)
Литейный 4
Литейный 4
24 июля в 20:40
Австралиец? Далеко забрался, что конец карьере наступит. Гыгыгы
Abverin
Abverin
24 июля в 20:16, ред.
Хороший помощник будет Маслову и Гапонову.
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 19:56
какая цена такое и качество)))
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 19:49
Как можно укрепить оборону за 2 млн.
Adonius
Adonius
24 июля в 19:48
В спартаке тоже на поле не появится, очередное отмывание денег.
dino-hsv
dino-hsv
24 июля в 19:48
о, ещё один петкович на подходе :)

кстати, тот спартаковский трансфер был гениальным. серб настолько хорош, что целый год без клуба сидел в самомфутбольном возрасте :)
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 19:40
Почти бесплатно!!!
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