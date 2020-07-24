Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА , прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА , и Николу — всё возможно. Время покажет, что произойдет. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне.