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Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе

24 июля 2020, 15:34

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу — всё возможно. Время покажет, что произойдет. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что интерес к хорватскому хавбеку проявляет «Наполи»

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Все комментарии
boniel3
boniel3
вчера в 16:33
Никола неплохой игрок,но на топ футболиста он не тянет.Ему не хватает легкости в движении,он тяжеловат,мало обманных движений,удары срывает,пример в последней игре.И,поэтому ему врядли в Европе будет место в топ клубе.
мангo
мангo ответ CSKA2012 (раскрыть)
25 июля в 14:09
а сколько провалил ?) Думаю проведи ты столько часов на поле ты больше бы пользы принес, ткм более противТамбова вменьшистве))
CSKA2012
CSKA2012 ответ мангo (раскрыть)
24 июля в 23:22
Видал как пухляков топчик закатил? А ты в него не верил)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
24 июля в 22:36
Этим гражданам бесполезно что либо доказывать. Они искренне считают, что Месси, Роналду и Мбаппе в подметки не годятся Дзюбе и Азмуну, что Серхио Рамос салага по сравнению с Ракицким, да и много еще чего. Так бывает
berda2003
berda2003
24 июля в 20:45
а почему не заинтересоваться, скажем - чаловым?
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor 445 (раскрыть)
24 июля в 19:43
Только он постоянно играет в составе вице-чемпионов мира,а так-"посредственный игрок для скамейки".
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
24 июля в 19:42
    Брулин
    Брулин
    24 июля в 19:41
    За 20-ку Леонорыч не пробасит, даю голову на отсечение! А вот предложат 30-35, тогда можно и сесть за стол переговоров.
    Только вот что в этой ситуации делать. Влашич это практически скелет команды. Подождём - увидим!
    Caniggia
    Caniggia
    24 июля в 19:07
    Не думаю, что игрок уровня Влашича надолго задержится в Российской Позор Лиге.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    24 июля в 18:54
    Хотелось, чтобы он задержался в ЦСКА еще на пару сезонов! Никола - настоящий лидер армейского клуба и его уход будет безусловно потерей для них.
    andrefino13
    andrefino13
    24 июля в 18:53
    Зениту проще, они могут купить пять, и выбрать два...
    andrefino13
    andrefino13
    24 июля в 18:51
    У ЦСКА, судя по игре сейчас, и словам Ганчаренко о возможности точечно усиляться реальные шансы на равне с Зенитом хорошо поиграть до зимы, у других клубов есть проблемы или будут, к примеру Локомотив, продажа Миранчука, новый тренер, который просто смотрит и молчит, как в песне....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 июля в 18:38
    Зачем сотрясать воздух? Надо подождать возобновление сезона, открытие трансферного окна. Серьезные трансферы не начинаются с газетных уток. Игрок высокого уровня. Влашич - безусловно входит в топ-3 легионеров РПД. Игрок стартового состава сб. Хорватии - вице чемпиона мира.
    112910415
    112910415
    24 июля в 18:34
    Без Николы команда может вовсе ослабеть ... пусть остается !
    мангo
    мангo
    24 июля в 18:32
    Или Влашичу или Гочаренке иначе ничего не сдивнется
    pomor 445
    pomor 445 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    24 июля в 18:08
    Для Европы Влашич скамеечник, кем и был до ЦСКА. Его стихия РПЛ, в сильной лиге у него перспективы основного состава нет.
    pomor 445
    pomor 445 ответ stachel (раскрыть)
    24 июля в 18:01
    Они не бегут - их хорошо пристраивают. Если свистнут, то все мигом вернуться назад. Но, не свистнут - отработанный материал. Следят только за теми, кто в аренде.
    pomor 445
    pomor 445
    24 июля в 17:57
    сообщалось, что интерес к хорватскому хавбеку проявляет «Наполи».
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    Интересовались не продадут ли за трёшку. Нет? Ну, извините.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    24 июля в 17:44
    Если его все устраивает в ЦСКА,то это к его амбициям большой вопрос.Невооруженным взглядом очевидно,что он давно перерос уровень армейцев.Что он может выиграть в ЦСКА???Если в это межсезонье перейдет в предтоп,то может ещё успеет поиграть в топ клубе.
    RIR68
    RIR68
    24 июля в 17:17
    при нормальном предложении держать нет смысла. но и отдавать просто так ведущего игрока нельзя.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    24 июля в 17:16
    Если Головина за 30 млн.евро отдали, то Николу можно отдать не менее за 60.
    В прочем, его вполне устраивает игра в ЦСКА. Поживём, увидим.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stachel (раскрыть)
    24 июля в 16:54
    А зачем покупали ? Версия одна, чтобы другим не достались и чтобы ослабить их клубы. И то, и другое недостойно и не спортивно. Тем более за деньги из бюджета.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 16:41
    Будут деньги , пусть заходят.
    stachel
    stachel ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 июля в 16:38
    И слава Богу что такие бегут! Это же шлак уровня пердива! Заболотный даже в состав Сочей не проходит.
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    24 июля в 16:36
    Затухнет у коней.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 июля в 16:20, ред.
    В РПЛ массово из другой команды бегут. Приведу список, а название ты сам напишешь. Итак. Рязанцев, Чернов, Цаллагов, Нобоа, Полоз, Заболотный, Новосельцев, Могилёве.... Уже рука устала пи сать. Сам продолжишь, заодно и название напишешь, а то я забыл
    Alean
    Alean
    24 июля в 16:05
    Значит нет предложений которые бы устроили Николу.
    SHMEL
    SHMEL
    24 июля в 15:46
    Пока это только догадки и придумки журналистов, наверняка новый сезон Никола проведёт у нас.
    Izmar
    Izmar
    24 июля в 15:45
    Был бы уверен в себе, давно бы сбежал.
    kotmyshka
    kotmyshka
    24 июля в 15:43
    Время покажет
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