Агент Влашича прокомментировал слухи об интересе к игроку в Европе

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.
Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу — всё возможно. Время покажет, что произойдет. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что интерес к хорватскому хавбеку проявляет «Наполи».
Только вот что в этой ситуации делать. Влашич это практически скелет команды. Подождём - увидим!
Только вот что в этой ситуации делать. Влашич это практически скелет команды. Подождём - увидим!
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Интересовались не продадут ли за трёшку. Нет? Ну, извините.
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Интересовались не продадут ли за трёшку. Нет? Ну, извините.
В прочем, его вполне устраивает игра в ЦСКА. Поживём, увидим.
В прочем, его вполне устраивает игра в ЦСКА. Поживём, увидим.