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Семак: «Сердце екнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу»

25 июля 2020, 19:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением после победы своей команды в финале Кубка России против «Химок» (1:0).

Сердце екнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу. У каждой команды может быть один момент за игру. Счет скользкий, напряжение держалось до самого конца. Судья дал доиграть сверх того, что можно было. Нам надо было раньше забивать, тогда не была бы такая валидольная концовка. Если забиваешь в начале встречи, то игра становится проще. Тяжелая, трудовая, абсолютно заслуженная победа. И на такой ноте мы заканчиваем этот сезон. Он сложился для нас очень удачно. Десять лет золотой дубль не делала команда, это прекрасно. Конечно, чемпионат России стоит особняком, но Кубок — это турнир характера, я бы так его назвал. У каждой команды есть шанс, в чём мы убедились.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
25 июля в 21:58
"...Десять лет золотой дубль не делала команда, это прекрасно..."
----------------
И вот пришёл Семак и всё опошлил!
4RT
4RT
25 июля в 21:01
Точнее очко сжалось
112910415
112910415
25 июля в 19:57
Великий чемпион панически отбивался от ФК Химки ... уф, отбился !!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
25 июля в 19:44
а Мостовой говорит 100% пенальти
blitz
blitz
25 июля в 19:37
Не прибедняйся Семак.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
25 июля в 19:32
Да ладно. Отменили бы легко
post-navigator
post-navigator
25 июля в 19:30
Красно-белые чуть не словили ЁКстазик :)
Живанильда
Живанильда
25 июля в 19:29
Сереж ,иди волосы покрась.это у тебя лучше получается.
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 19:28
Лукавит Богданыч, он знал сценарий матча.
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 19:24
Чуть Химки не отскочили. Гыгыгы
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
25 июля в 19:24
Сердце екнуло, когда Москалев сразу не назначил пенальти, а думал 3 секунды))
Наверное, эти 3 секунды были самыми худшими в жизни Семака))
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