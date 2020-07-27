Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»

Бывший главный тренер «Реала» высказался о первом сезоне хавбека в составе мадридского клуба.

Разочаровал ли меня Азар? Конечно. Он играл не так, как в «Челси», много времени пропустил из-за травмы и не адаптировался.

Всегда говорил, что он отличный футболист, но футболка «Реала» давит, и Азар провалился. Очевидно, что в следующем сезоне он будет играть лучше.