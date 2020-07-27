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Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»

сегодня, 00:29

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказался о первом сезоне хавбека Эдена Азара в составе мадридского клуба.

Разочаровал ли меня Азар? Конечно. Он играл не так, как в «Челси», много времени пропустил из-за травмы и не адаптировался.

Всегда говорил, что он отличный футболист, но футболка «Реала» давит, и Азар провалился. Очевидно, что в следующем сезоне он будет играть лучше.

Азар принял участие в 16 матчах Ла Лиги, в которых забил один гол и сделал 6 голевых передач.

Недавно и сам Азар подвел итоги своего выступления в чемпионате Испании.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:47
Возможно и будет играть лучше если травмы не помешают.
drug01
drug01
сегодня в 04:42
Пусть так и будет ещё лучше
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 01:24
Здесь он прав
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:10
Главное, чтобы не стал вторым Бэйлом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:31
Капело этого не может знать
Izmar
Izmar
сегодня в 00:31
Пусть так и будет.
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