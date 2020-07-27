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Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с девятым подряд Скудетто

вчера, 09:28

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с девятым подряд чемпионским титулом

Президент Бониперти говорил так: «Победа — это не главное, а единственное, что имеет значение».

Девятая победа подряд. Мои поздравления.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:24
Великий Дель Пьеро!
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 19:52
Сейчас таких игроков очень не хватает Ювентусу
juvenale
juvenale
вчера в 14:38
все верно
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 14:37, ред.
Всех болельщиков великого и славного Юве- с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А Князя- прежде всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:15
Эх, как же не хватает сегодняшнему унылому Юве такого игрока, как Алекс!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:45
Фантастический результат.
drug01
drug01
вчера в 09:40
Отличный результат!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ МиХаХа (раскрыть)
вчера в 09:37
Спасибо рассмешил)))
Смольчик
Смольчик
вчера в 09:37
Это нужно уметь.
МиХаХа
МиХаХа
вчера в 09:37
Юве в Италии это Зенит в России.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:34
Но в то же время - это скучно.
shlomo
shlomo
вчера в 09:31
Круто...девять подряд!
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