Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с девятым подряд Скудетто

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с девятым подряд чемпионским титулом.
Президент Бониперти говорил так: «Победа — это не главное, а единственное, что имеет значение».
Девятая победа подряд. Мои поздравления.
Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с девятым подряд чемпионским титулом.
Президент Бониперти говорил так: «Победа — это не главное, а единственное, что имеет значение».
Девятая победа подряд. Мои поздравления.
А Князя- прежде всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А Князя- прежде всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!