Форвард «Герты» может заменить Кавани в ПСЖ

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вчера, 10:56

ПСЖ намерен укрепить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщается, главный тренер парижан считает, что после ухода и французскому клубу станет не хватать атакующей мощи.

Немецкий специалист заинтересован в приглашении форварда «Герты» . Однако, как отмечается, бразильский нападающий не будет являться главной трансферной целью ПСЖ этим летом.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Кунья провёл 21 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.