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Форвард «Герты» может заменить Кавани в ПСЖ

вчера, 10:56

ПСЖ намерен укрепить линию атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщается, главный тренер парижан Томас Тухель считает, что после ухода Эдинсона Кавани и Эрика Чупо-Мотинга французскому клубу станет не хватать атакующей мощи.

Немецкий специалист заинтересован в приглашении форварда «Герты» Матеуса Куньи. Однако, как отмечается, бразильский нападающий не будет являться главной трансферной целью ПСЖ этим летом.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Кунья провёл 21 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

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Все комментарии
Смольчик
Смольчик
вчера в 11:45
Пусть попытается.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 11:04
Кавани никто не заменит.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:04
Хочу но не буду, это выглядит примерно так.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:58
это вызывает лишь улыбку)))
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