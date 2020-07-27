Форвард «Герты» может заменить Кавани в ПСЖ

ПСЖ намерен укрепить линию атаки в летнее трансферное окно.
Как сообщается, главный тренер парижан Томас Тухель считает, что после ухода Эдинсона Кавани и Эрика Чупо-Мотинга французскому клубу станет не хватать атакующей мощи.
Немецкий специалист заинтересован в приглашении форварда «Герты» Матеуса Куньи. Однако, как отмечается, бразильский нападающий не будет являться главной трансферной целью ПСЖ этим летом.
В прошедшем сезоне чемпионата Германии Кунья провёл 21 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.