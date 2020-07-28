Парфёнов: «Конечно, Погребняк ещё может поиграть. Ему же всего 36»

Экс-наставник «Урала» в эфире программы «Футбол России» рассказал, как бывший форвард команды переболел коронавирусом, а также высказал мнение о том, продолжит ли форвард игровую карьеру после ухода из екатеринбургского клуба.

Боялся ли, что будет вспышка в команде после заражения Погребняка? Никто не знал, как это на команду перекинется, был момент неведения. Каждый прилетал и делал тест отдельно, мы изначально всех не собирали в одну кучу — нет же понимая, кто, откуда… Конечно, был шок и неожиданность. Но Паша сам по духу очень сильный человек, он уже на третий день говорит: «Заберите меня отсюда, я готов».

Поиграет ли он ещё? Ему же всего 36 лет. Конечно, можно поиграть. Главное, чтобы ему здоровье позволяло. В данной ситуации очень важна вера — если в него поверят, то он даст свой максимум.