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Парфёнов: «Конечно, Погребняк ещё может поиграть. Ему же всего 36»

сегодня, 03:37

Экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфёнов в эфире программы «Футбол России» рассказал, как бывший форвард команды Павел Погребняк переболел коронавирусом, а также высказал мнение о том, продолжит ли форвард игровую карьеру после ухода из екатеринбургского клуба.

Боялся ли, что будет вспышка в команде после заражения Погребняка? Никто не знал, как это на команду перекинется, был момент неведения. Каждый прилетал и делал тест отдельно, мы изначально всех не собирали в одну кучу — нет же понимая, кто, откуда… Конечно, был шок и неожиданность. Но Паша сам по духу очень сильный человек, он уже на третий день говорит: «Заберите меня отсюда, я готов».

Поиграет ли он ещё? Ему же всего 36 лет. Конечно, можно поиграть. Главное, чтобы ему здоровье позволяло. В данной ситуации очень важна вера — если в него поверят, то он даст свой максимум.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:15
Уровень унылой рпл и уж тем более фнл позволят погребу удовлетворительно пыхтеть ещё пару сезонов.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:59
Ему 36, а на поле выглядит на все 46.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:09
есть здоровье пусть бегает)))) опыта у него разного хватает))
Смольчик
Смольчик
сегодня в 06:57
Физрука поперли, он еще и злорадствует.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:41
Может, но на среднем уровне.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 05:40
Зато в европах поиграл. Есть что вспомнить, сидя на лавке!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:25
Скорее подколол чем похвалил.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:51
С такой нагрузкой как сейчас может ещё лет 30 на лавке посидеть
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:19
Конечно, ещё может поиграть! Таких перспективных молодых людей всегда рады видеть в Зените, например!
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 03:48
36,6 Сплошное здоровье.
q872tt7xyy8h
q872tt7xyy8h
сегодня в 03:46
36 годовых колец это не возраст
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:40
Паше пора завязывать.
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