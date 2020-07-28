Парфёнов: «Мне не стыдно за работу, которую я делал в „Урале“»

Экс-наставник «Урала» в эфире программы «Футбол России» высказался о своей отставке из екатеринбургского клуба.

В этом плотном графике нам скамейки чуть-чуть не хватило. Молодёжь нужно использовать однозначно, и если брать этот месяц, то у нас 23 футболиста было задействовано. В нашем случае графика ещё добавилось два матча, среди которых был «Шинник» — там такое же напряжение и уровень ответственности. Конечно, это плотный график, но через время мы понимали, что и как. Плотность должна быть, но с этими кубковыми матчами паузы иногда не хватало.

Нужно ли было укреплять состав зимой? Его всегда нужно укреплять, а когда ты ставишь задачи, то однозначно. Любая команда нуждается в усилении.

Поражения в концовке сезона были признаком нехватки сил? Не сказал бы, по движению как раз вопросов не было. Вопрос был в эмоциональных возможностях. Знаете, мы сами понимаем, что выпал финал в Екатеринбурге — давление постоянно присутствовало, а кто-то уже говорил: «Мы там, мы там». Кубок — это турнир, где не нужно говорить о финале. Мы ждали и хотели финала в Екатеринбурге, но и «Химки» хотели, «Спартак» хотел… Кубок не раздашь всем. Прежде всего хотел бы Григория Викторовича (Прим. — президент «Урала») поблагодарить. Мне не стыдно за ту работу, которую я там делал. Мы прошли путь, много изменений было. Пропустили много, и это тот анализ, который мне бы хотелось изучить. Цифры здесь сами всё говорят. Были моменты индивидуальных ошибок, простых ошибок. Думаю, команда это поправит.

Писали, что был жёсткий разговор с руководством во время матча с «Арсеналом»? Разговор был, но выносить его из раздевалки неправильно. Одной причины ухода нет — это совокупность. Любой руководитель тоже не был бы доволен. Могли подниматься выше, эмоции понять можно. Была рабочая беседа. Мне всегда хочется большего, но ниже нас есть команды с хорошими игроками и бюджетами. Между собой мы общались и с Григорием Викторовичем, хотелось сделать лучший результат. Всё было реально, мы были рядом. Чуть-чуть нам не хватило скамейки в том числе.