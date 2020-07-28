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Ловрен: «Переход в „Зенит“ — очень важное решение в моей жизни»

вчера, 13:57

Защитник Деян Ловрен прокомментировал свой трансфер из «Ливерпуля» в «Зенит».

Переход в «Зенит» — очень важное решение в моей жизни. В Ливерпуле учатся мои дети, там у меня много друзей, и я не из тех, кто часто меняет место для жизни. Я всё хорошо обдумал, принимая это решение. Было непросто. Но я думаю, что оно было правильным.

Считаю, что я дал «Ливерпулю» всё, что было мне по силам. Может быть, мог бы дать и больше, но я всегда пытался выкладываться на сто процентов. Не жалею ни о чём. Были ошибки, слёзы, неприятные моменты, тяжёлые поражения, но всему есть причина.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:56
    VV V
    VV V
    вчера в 18:13
    Ловрен теперь познает и опробует на себе заветы В.И. Ленина о волшебной жизни настоящего коммунизма !
    -Ко Чегара-
    -Ко Чегара-
    вчера в 16:26
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      вчера в 15:24
      для Зенита сойдет, РПЛ слабенькая лига, Ливеру была обуза
      За адекватность
      За адекватность ответ d_fincher (раскрыть)
      вчера в 15:18
      Ну так оно. В "Ливерпуле" то с зарплатой 100 000 фунтов в неделю ( грубо 5 лямов фунтов в год) недоедал бедолага, даже таксовал по ночам, чтобы семью прокормить. Ладно хоть в "Зените" получая 2,5 ляма (но не фунтов) в год обеспечит семью на 3 поколения вперед..
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      вчера в 14:54
      как бы то не было, спасибо Деяну за игры в составе красных.
      МиХаХа
      МиХаХа
      вчера в 14:47
      Добро пожаловать в команду чемпионов.
      Gunslinger
      Gunslinger ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 14:31
      Тонко подмечено!!!
      А ещё, когда он грустит, то всегда идёт дождь!!! :)))
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 14:28
      Пусть только попробует не заиграть)) Даже солнечная погода уже сменилась ливерпульским дождем в Санкт-Петербурге) Всё для Деяна
      swift stream
      swift stream
      вчера в 14:20
      Только удачи Ловрену в Зените!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 14:10
      Если будет так же выкладываться и в Зените, принесет пользу команде.
      Его цепкость, прыгучесть и умение играть головой просто находка. Несколько сезонов вполне сможет попылить. Удачи Деяну в новой команде!
      112910415
      112910415
      вчера в 14:09
      любой этап, период жизни
      надо благодарно принимать ..
      SSPZ
      SSPZ
      вчера в 14:08
      Ждём очередное интервью от Ловрена, в котором он нам расскажет, как он счастлив в Зените...
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 14:05
      Решил обеспечить всю семью на три поколения вперед. Правильно. Доить надо Зенит.
      SSPZ
      SSPZ
      вчера в 14:04
      Это решение было вынужденным, так как, в Ливерпуле он играл совсем немного, и с каждым матчем количество игрового времени уменьшалось... Будем называть вещи своими именами:
      Ловрен не нужен был Клоппу... Поэтому, куда позвали, где предложили приличные деньги, туда и пошёл...
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 14:01
      под занавес надо заработать
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