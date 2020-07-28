Ловрен: «Переход в „Зенит“ — очень важное решение в моей жизни»

Защитник прокомментировал свой трансфер из «Ливерпуля» в «Зенит».

Переход в «Зенит» — очень важное решение в моей жизни. В Ливерпуле учатся мои дети, там у меня много друзей, и я не из тех, кто часто меняет место для жизни. Я всё хорошо обдумал, принимая это решение. Было непросто. Но я думаю, что оно было правильным.

Считаю, что я дал «Ливерпулю» всё, что было мне по силам. Может быть, мог бы дать и больше, но я всегда пытался выкладываться на сто процентов. Не жалею ни о чём. Были ошибки, слёзы, неприятные моменты, тяжёлые поражения, но всему есть причина.