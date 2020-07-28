Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

Новичок «Зенита» Деян Ловрен в своем Инстаграме написал сообщение для болельщиков петербургского клуба на русском языке.
Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.
Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-Лиги моим новым партнёрам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!
А если серьезно, то это знак уважения к болельщикам, сьремление помочь команде.
За это уважуха ему.
Если немного знает язык, проще будет адаптироваться в русскоговорящей команде.
Это тоже в плюс.
Но вот чего я не люблю - это болтовни сразу по приезде.
Лучше все сказать игрой, а не словами. И люди к тебе потянутся...
А если серьезно, то это знак уважения к болельщикам, сьремление помочь команде.
За это уважуха ему.
Если немного знает язык, проще будет адаптироваться в русскоговорящей команде.
Это тоже в плюс.
Но вот чего я не люблю - это болтовни сразу по приезде.
Лучше все сказать игрой, а не словами. И люди к тебе потянутся...