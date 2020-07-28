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Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» на русском языке

сегодня, 15:50

Новичок «Зенита» Деян Ловрен в своем Инстаграме написал сообщение для болельщиков петербургского клуба на русском языке.

Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.

Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-Лиги моим новым партнёрам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 21:15
Весьма не глупо и, главное, без признаний в любви.
starche
starche
сегодня в 20:47
Завидуйте молча.
starche
starche
сегодня в 20:45
Отличное приобретение.
Grey33
Grey33 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 20:35
Ливерпуль 7
Спартак 0
VV V
VV V
сегодня в 20:19
Да за такие халявные государственные бабки можно и на китайском разговориться.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:57
Удачи Ловрену.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 19:06
У бывшего игрока Ливерпуля должен быть особый нюх на ... гм ... извлекателей желудей с тарасовки.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:53
На фууутболе с Виииктором Гууусэвым !!! )))))))))))))))))))))))))))))))
тумба-юмба
тумба-юмба
сегодня в 18:39
Неужто матом болельщиков зенита послал?.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Михалыч 75 (раскрыть)
сегодня в 18:36
Я про Зенит исказил информацию , или все верно написал?
makkie
makkie
сегодня в 18:25, ред.
Утка!
Вот что на самом деле прокричал Деян:

cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:23
Гена с мишей научили говорить два слова на русском.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:20
молчал бы , гроза Ференцвароша
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:11, ред.
Гугол-переводчик творит чудеса ;)
А если серьезно, то это знак уважения к болельщикам, сьремление помочь команде.
За это уважуха ему.
Если немного знает язык, проще будет адаптироваться в русскоговорящей команде.
Это тоже в плюс.
Но вот чего я не люблю - это болтовни сразу по приезде.
Лучше все сказать игрой, а не словами. И люди к тебе потянутся...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:58
Если он это все сам написал, то честь ему и хвала! Молодец, Деян)
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 17:55
Оптимистичный бомжара
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ minai (раскрыть)
сегодня в 17:55
А напомни кто способствовал триумфу Зенита в прошлогодней ЛЧ ? Там просто в полуфинале не повезло, а так все блистали в группе вплоть до последнего матча с Бенфикой, да и оба матча с Лейпцигом были что надо!!! Таким клуПом может гордиться не только Тихвин, но и вся Охта
Lazurny
Lazurny
сегодня в 17:52
И по-русски разговаривает.
denmig
denmig
сегодня в 17:45, ред.
Вот гляди! - и ведь ни одной ошибки не сделал ! Явно весь штат зенита нанял филолога! С такой задачей всем клубом однозначно не справились бы! Не говоря о вандерфальном зюпе!
112910415
112910415
сегодня в 17:44
сам написал ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:41
А вроде Маркизио не был Чемпионом Мира, но опыт передал и деньжат заодно срубил и здоровье поправил. Не даром говорят " Россия - щедрая душа"
minai
minai
сегодня в 17:34
Лишь бы помог Зениту в Лиге чемпионов, а то уже совсем позорно выглядят наши клупы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:58
Меньше слов и больше дела....
Приезжал тут один....передал опыт Чкмпиона Мира одной команде....
Итог....почётное 7-е место....
Смольчик
Смольчик
сегодня в 16:26
Удачи Ловрену в Зените.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:25
Играл бы так как написалю
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 16:19
Добро пожаловать в Зенит, здоровья и успехов
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ POL7173 (раскрыть)
сегодня в 16:15
    nubom
    nubom
    сегодня в 16:11
    Учи наш "международный". Слов с пяток, остальное - твое творчество...
    POL7173
    POL7173
    сегодня в 16:05
    Вот что газ животворящий делает. Пять минут вдыхания, и заговорил по русски. Офигеть. Дышите дальше.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    сегодня в 16:04
    Верим в тебя Деян!
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