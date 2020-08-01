«Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева

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01 августа 2020, 02:13

Три игрока «Спартака» в ближайшее время перейдут на правах аренды в «Химки», информирует источник.

Отмечается, что речь идёт о нападающем , а также полузащитниках и .

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что руководство «Спартака» инициировало его отставку из подмосковного клуба.