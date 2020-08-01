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«Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева

01 августа 2020, 02:13

Три игрока «Спартака» в ближайшее время перейдут на правах аренды в «Химки», информирует источник.

Отмечается, что речь идёт о нападающем Георгии Мелкадзе, а также полузащитниках Артёме Тимофееве и Александре Ломовицком.

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что руководство «Спартака» инициировало его отставку из подмосковного клуба.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
01 августа в 15:27
Три игрока «Спартака» в ближайшее время перейдут на правах аренды в «Химки», информирует источник.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1194826/lomovickiy-aleksandr-spartak
- А кто же принимал решение, если в команде нет главного тренера???
Hypnoz
Hypnoz
01 августа в 12:11
Аренду установить по 50 тыс. рублей за сезон. Будет справедливо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 августа в 11:52
У меня такое ощущение, что Федун пошел в разнос. Наступление на РПЛ по всем направлениям. "Приватизация" Химок, увольнение Юрана,трансфер Кокорина, отказ от передачи клуба болельщикам - все это демонстрация своего "могущества", а реально тупости и кичливости
Z. Kramer
Z. Kramer
01 августа в 11:49
Ждём 10-и летний бан от УЕФА на выступления российских в еврокубках.
NYJ
NYJ ответ oFANATo (раскрыть)
01 августа в 11:46, ред.
Согласен полностью, я стал больше смотреть игры 90-х и 00-х в записи, когда все наши клубы играли в Европе, всем сердцем болел за всех, а сейчас спорта мало, деньги решают, если и не все, но большен
NYJ
NYJ
01 августа в 11:44
Решили с сыном тоже в некоторой мере поддерживать Химки, тем более не так далеко живём от стадиона. Но после наглого увольнения Юрана, и явного вмешательства Спартака в дела клуба, сразу поменяли свое решение, а жаль, очень симпатичная отечественная команда
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
01 августа в 11:08
Тогда всем песцам писец!))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
01 августа в 11:05
Сразу всех бы забрали а Спартак в ФНЛ
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 10:26
Стандартное отрицание практикой теории "доморощенных игроков с российским паспортом".
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
01 августа в 10:19
Если РФС бессилен, этим делом должны заняться в УЕФА.
Назначение менеджмента и тренеров конкурентов в чемпионате, прямое спонсирование - должно наказываться!
В общем ждём понижения спартака в классе и бан на 10 лет в еврокубках.
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
01 августа в 10:18, ред.
Ребята нам нодо готовиться что Химки будут постовщиками очков для спартака
makkie
makkie
01 августа в 10:10
Всех троих можно смело продавать.
В Спартаке им будет трудно заиграть в силу уровня и давления. А в Химках или где-то еще будет попроще.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
01 августа в 10:09
Надо КамАЗ, по татарски, подтянуть в РПЛ, чтобы никто не понял и не догадался)).
kotmyshka
kotmyshka
01 августа в 10:01
Поживем - увидим
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ d_fincher (раскрыть)
01 августа в 10:00
спартак закончил чемпионат на 7 месте, проиграв Зениту не 12 очков, а 33. С кем вы там решили конкурировать с помощью фармов?) Ваши конкуренты это Уфа, Арсенал, динамо.
Выше смотреть не получается, из-за физиологической особенности тотемного животного)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ димон 37 (раскрыть)
01 августа в 09:57
Теперь не поймёшь, где брат, где сестра, где мужик, где баба, где муж, где жена. Все перемешалось в этом мире суетном).
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Брулин (раскрыть)
01 августа в 09:51
Вообще аут... Наказывают за повышение в классе... Зидан или Пеп свихнулись бы...
oFANATo
oFANATo
01 августа в 09:46
зенит первым начал нечестную игру с помощью фарм клубов, вот теперь спартак пошел по тому же пути и замутил себе фарм клуб. РПЛ превращается в состязание команд не по спортивному принципу.
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
димон 37
димон 37 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
01 августа в 09:23
Размечтался, выгони вашего игнашевича, Торпедо наши братья
Армейская душа
Армейская душа
01 августа в 09:23
О - Сочи-2 во всей красе )))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
01 августа в 09:12
ФК Химки можно переименовывать в спартак-3
Брулин
Брулин
01 августа в 09:10
Причина увольнения Юрана и ранее гендиректора Химок в том, что они вывели Химки в РПЛ, что не планировалось и даже руководство области было категорически против (нет денег). И руководство клуба знало об этом, но сделали всё по своему. А Спартак приплели, чтобы стрелки перевести, с больной головы на здоровую.
beefs
beefs
01 августа в 09:02
Ну и ну, и кто же будет смотреть этот футбол, Прядкин и К???...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
01 августа в 08:24
Хоть практике по более будет.
Павел Якунин
Павел Якунин
01 августа в 08:01, ред.
Такое ощущение, что скоро в России грохнет громче, чем Кальчополи в Италии. Полетит и Зенит, и Спартак и ещё некоторые впридачу. А потом нам скажут опять, что это санкции и рука Пентагона...
d_fincher
d_fincher
01 августа в 07:56
Если Химки в скором времени возглавит Рахимов, которого видели позавчера в офисе Спартака, это будет значить, что Газизов и правда уволил Юрана. Тем более, на фоне аренды. Из Химок делают то, что Зенит сделал из Сочи. Если Рахимова поставят - то 100% так.

Я не думаю, что вещи, которые Зенит в этом году сделал с нашим чемпионатом, а именно 12 очков от Сочи и Оренбурга - это футбол. Это, конечно, к футболу отношения не имеет. С другой стороны - а как бороться с +12 очков? Ну вот как? Газизов принял правила игры, судя по всему. Печально всё это. У нас и так-то футбол скандальный в РПЛ, так теперь еще и фарм-клубы появились.
Аксинья
Аксинья
01 августа в 07:45
Я уже писал для Зенита и Спартака а также их филиалов нужно организовать отдельную лигу "ГазМяс" и пусть между собой разбираются кто круче и не мешают проведению чемпионата страны))
Zenit_84
Zenit_84
01 августа в 07:18
Удачи в Химках
Caniggia
Caniggia
01 августа в 06:52
Очередной фарм +6, избавившись от непокорного и неугодного Юрана, теперь может спокойно вести свою узаконенную, официальную преступную финансовую деятельность через ФК Химки! Позорники!
SHMEL
SHMEL
01 августа в 06:49
За 6 очков нужно расплачиваться, может и помимо этих троих еще кого подкинут.
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