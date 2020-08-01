«Химки» арендуют у «Спартака» Мелкадзе, Ломовицкого и Тимофеева

Три игрока «Спартака» в ближайшее время перейдут на правах аренды в «Химки», информирует источник.
Отмечается, что речь идёт о нападающем Георгии Мелкадзе, а также полузащитниках Артёме Тимофееве и Александре Ломовицком.
Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что руководство «Спартака» инициировало его отставку из подмосковного клуба.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1194826/lomovickiy-aleksandr-spartak
- А кто же принимал решение, если в команде нет главного тренера???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1194826/lomovickiy-aleksandr-spartak
- А кто же принимал решение, если в команде нет главного тренера???
Назначение менеджмента и тренеров конкурентов в чемпионате, прямое спонсирование - должно наказываться!
В общем ждём понижения спартака в классе и бан на 10 лет в еврокубках.
Назначение менеджмента и тренеров конкурентов в чемпионате, прямое спонсирование - должно наказываться!
В общем ждём понижения спартака в классе и бан на 10 лет в еврокубках.
В Спартаке им будет трудно заиграть в силу уровня и давления. А в Химках или где-то еще будет попроще.
В Спартаке им будет трудно заиграть в силу уровня и давления. А в Химках или где-то еще будет попроще.
Выше смотреть не получается, из-за физиологической особенности тотемного животного)
Выше смотреть не получается, из-за физиологической особенности тотемного животного)
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
Теперь из спартака будут указывать кого увольнять из фарм клуба Химки. Это уже не футбол, а пародия на всеми любимый вид спорта.
Я не думаю, что вещи, которые Зенит в этом году сделал с нашим чемпионатом, а именно 12 очков от Сочи и Оренбурга - это футбол. Это, конечно, к футболу отношения не имеет. С другой стороны - а как бороться с +12 очков? Ну вот как? Газизов принял правила игры, судя по всему. Печально всё это. У нас и так-то футбол скандальный в РПЛ, так теперь еще и фарм-клубы появились.
Я не думаю, что вещи, которые Зенит в этом году сделал с нашим чемпионатом, а именно 12 очков от Сочи и Оренбурга - это футбол. Это, конечно, к футболу отношения не имеет. С другой стороны - а как бороться с +12 очков? Ну вот как? Газизов принял правила игры, судя по всему. Печально всё это. У нас и так-то футбол скандальный в РПЛ, так теперь еще и фарм-клубы появились.