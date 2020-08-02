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Ловрен прилетел в Санкт-Петербург

02 августа 2020, 20:16

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург.

Ожидается, что завтра экс-игрок «Ливерпуля» познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

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Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Угадайте кто (раскрыть)
02 августа в 22:31
    spectator
    spectator
    02 августа в 21:34
    ооООо Ливерпульский твердый лавочник прибыл на болота северо запада России )))
    blitz
    blitz
    02 августа в 21:09
    Это не спасет бомжей от позора.
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ Угадайте кто (раскрыть)
    02 августа в 20:50
    Там ребята на опыте,от них можно что угодно ожидать,особенно от дзюбы)))
    Эх старичок не знаешь ты куда еще попал!! все правильно решил через силу денег в старости зарабыть((!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    02 августа в 20:48
    С Дзю знакомство без очереди. Он имеет право первой ночи. Всех похоже там посвятил).
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
    02 августа в 20:36
    Или будут ждать когда он мыло уронит)
    Foxes
    Foxes ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
    02 августа в 20:34
    Наверное уже ему в ножки кланяться.
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    02 августа в 20:30
    Ща ребята покажут ему где шкафчик его в раздевалке))))
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ Foxes (раскрыть)
    02 августа в 20:29
    Привозчик и лавочник,но для дюковых пойдет!
    drug01
    drug01
    02 августа в 20:29
    Готовим встречу
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    02 августа в 20:28
    Мешки взял под зарплату?
    Foxes
    Foxes
    02 августа в 20:26, ред.
    Как будто какай ни будь звезда прилетела. А по сути привозщик.
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 августа в 20:23
    И сразу в кассу.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    02 августа в 20:20
      Угадайте кто
      Угадайте кто
      02 августа в 20:19
      Сейчас Азмун и Дзюба устроят ему обряд посвящения в питерцы)))
      shlomo
      shlomo
      02 августа в 20:17
      ну та ки...с прилетеловым...:)))
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