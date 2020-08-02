Ловрен прилетел в Санкт-Петербург

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02 августа 2020, 20:16

Защитник «Зенита» прилетел в Санкт-Петербург.

Ожидается, что завтра экс-игрок «Ливерпуля» познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».