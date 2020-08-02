Защитник «Зенита» Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург.
Ожидается, что завтра экс-игрок «Ливерпуля» познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».
Деян Ловрен — в Петербурге! 💙 Добро пожаловать! pic.twitter.com/W1D4ME2UVy— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 2, 2020
Эх старичок не знаешь ты куда еще попал!! все правильно решил через силу денег в старости зарабыть((!!
Эх старичок не знаешь ты куда еще попал!! все правильно решил через силу денег в старости зарабыть((!!